First Mover Asia : les investisseurs indiens en cryptomonnaie attendent la clarté de la fiscalité ; Bitcoin augmente un jour de grandes fluctuations de prix | Cryptomonnaie

La communauté indienne de la cryptomonnaie espère convaincre les législateurs de réduire une facture de taxation de la cryptomonnaie ; le bitcoin a grimpé au-dessus de 41 000 $.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix: Bitcoin a fait des montagnes russes mais a également dépassé 41 000 $.

Insights: La communauté cryptomonnaie indienne attend un projet de loi de finances qui clarifiera l’approche du gouvernement en matière de fiscalité cryptomonnaie.

Avis du technicien : BTC a réduit ses pertes antérieures ; support à 37 000 $ et résistance à 45 000 $.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 41 609$ +3,8%

Éther (ETH) : 2 754 $ + 6 %

Meilleurs gagnants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Maillon de chaîne LIEN +6,8% L’informatique Pois POINT +6,5% Plate-forme de contrat intelligente Cosmos ATOME +5,9% Plate-forme de contrat intelligente

Les meilleurs perdants

Il n’y a pas de perdants dans CoinDesk 20 aujourd’hui.

Bitcoin augmente un jour de fluctuations de prix

Bitcoin était bien dans le vert au cours des dernières 24 heures, mais pas avant d’avoir connu une montagne russe d’ascensions et de creux abrupts stimulés par des événements d’actualité, y compris les retombées économiques de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et la décision largement attendue de la banque centrale américaine de augmenter les taux d’intérêt.

La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière avait dépassé le seuil psychologiquement important de 40 000 $ tôt mercredi matin (heure UTC), puis dépassé 41 000 $ sur une période d’environ 90 minutes. La source de la hausse rapide est restée incertaine, bien que certains observateurs du marché pensent qu’elle était liée à l’engagement de la Chine à soutenir ses industries immobilière et technologique, une décision qui a calmé les investisseurs qui ont abandonné les actions en masse après une répression réglementaire et un récent ralentissement du marché. croissance économique historique du pays.

Après avoir chuté sous les 40 000 dollars à deux reprises pendant les heures de négociation en Asie et aux États-Unis, le bitcoin a de nouveau changé de mains au-dessus de 41 000 dollars, en hausse d’environ 4 %. . La plupart des autres altcoins majeurs ont gagné du terrain au cours des dernières 24 heures.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a promulgué un projet de loi légalisant la cryptomonnaie dans le pays. L’Ukraine a utilisé un flot de dons d’actifs numériques pour soutenir la défense du pays contre une invasion russe. Dans un discours passionné prononcé virtuellement, Zelenskyy a demandé au Congrès américain d’apporter plus de soutien et de renforcer les sanctions contre la Russie. « Nous avons besoin de tels principes d’affaires européennes que l’État russe n’ait pas l’argent pour ruiner des vies », a-t-il déclaré.

La Réserve fédérale a décidé d’augmenter les taux d’intérêt de 25 points de base et a indiqué qu’elle augmenterait les taux par incréments similaires six fois de plus en 2022. La Fed a adopté une position plus belliciste pour maîtriser la hausse de l’inflation, mais sans envoyer l’économie américaine en récession.

Ben Emons, directeur général de la stratégie macro mondiale chez Medley Global Advisors, a déclaré que les marchés de la cryptomonnaie avaient déjà en grande partie intégré la hausse des taux d’intérêt. « Il est juste de dire qu’il y a eu une anticipation de l’effet des hausses de taux », a déclaré Emons aux animateurs « First Mover » de CoinDesk TV, ajoutant: « Comme [for] le signal de la Fed qu’il est prêt à le faire plus rapidement, ce n’est pas pris en compte. »

Marchés

S&P 500 : 4 358 + 2,2 %

DJIA : 34 063 +1,5%

Nasdaq : 13 436 +3,7%

Or : 1 946 $ -0,4 %

Connaissances

L’Inde attend la clarté de la fiscalité cryptomonnaie

La communauté crypto indienne devra probablement attendre la semaine prochaine pour recevoir des éclaircissements sur les nouvelles règles fiscales.

Ceci après que les sites Web du Parlement indien n’aient pas mentionné l’introduction du projet de loi de finances qui devrait expliquer les politiques de taxation du gouvernement en matière de cryptomonnaie. Au moins une source a déclaré que le projet de loi ne serait probablement pas présenté le dernier jour ouvrable de la semaine, jeudi. La semaine est raccourcie car le vendredi est un jour férié célébrant Holi, l’un des festivals les plus importants de l’Inde.

Le retard donne à la communauté crypto indienne plus de temps pour se mobiliser et s’exprimer auprès des rédacteurs du projet de loi. Depuis l’annonce du projet de taxation, les partisans de la cryptomonnaie ont frappé aux portes du ministère des Finances, tenant des conversations informelles et formelles les exhortant à apporter des changements.

La proposition fiscale actuelle comprend un impôt de 30 % sur tout revenu généré par les transactions cryptomonnaies et un deuxième impôt de 1 % à la source sur toutes les transactions (impôt retenu à la source, ou TDS). Les attentes sont faibles que le gouvernement annule la taxe de 30%, mais l’industrie espère que le TDS de 1% pourra être modifié.

Une pétition change.org réclamant une réduction de la taxe de 30% et de la TDS de 1%, entre autres revendications, a déjà recueilli environ 100 000 signatures sur les 150 000 sollicitées.

***

Pendant ce temps, alors que le monde se concentre sur le laser pour voir si la Russie utilise la cryptomonnaie pour éviter les sanctions, les Afghans utilisent la cryptomonnaie pour éviter les sanctions américaines, selon la BBC.

***

La Chine cherche à apaiser les craintes des investisseurs

Le principal comité de politique financière de la Chine, le Comité de développement de la stabilité financière du Conseil des affaires d’État, a promis de maintenir la stabilité du marché en assouplissant la répression réglementaire et en soutenant les sociétés immobilières et technologiques.

Au cours de la séance de bourse de l’après-midi qui a suivi la décision du Conseil d’État chinois, la bourse Hang Seng de Hong Kong, qui a été secouée ces derniers mois, a enregistré des gains à deux chiffres.

L’avis du technicien

Le graphique des prix quotidiens du Bitcoin montre le support/résistance, avec le RSI en bas. (Damanick Dantès/CoinDesk, TradingView)

Bitcoin (BTC) a réduit les pertes antérieures et est revenu au-dessus de 40 000 $ vers la fin de la journée de négociation à New York. La crypto-monnaie a connu des fluctuations de prix sauvages au cours des derniers jours, ce qui se produit généralement pendant les périodes de faible volume de transactions.

Pour l’instant, le support autour de 37 000 $ à 40 000 $ reste intact, bien que la résistance vers 45 000 $ puisse bloquer la hausse des prix.

L’indice de force relative (RSI) sur le graphique journalier continue d’augmenter par rapport à une lecture de survente le 21 janvier. Pourtant, les sauts de prix ont été plafonnés à la résistance au cours des deux derniers mois, indiquant une pression de vente persistante.

Sur une note positive, BTC pourrait voir des gains de prix supplémentaires si le RSI quotidien reste au-dessus de 50, ce qui pourrait signaler la fin de la longue tendance à la baisse de quatre mois.

