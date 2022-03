Le prix Chainlink est fixé à 20% alors que les traders écrasent la tendance quotidienne. Le prochain objectif est de 17 $. | Cryptomonnaie

Le prix Chainlink a dépassé un canal de tendance quotidienne.

Le prix Chainlink a atteint un double fond sur l’indice de force relative.

Une cassure en dessous de 11,00 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix Chainlink teste la résistance précédente alors que les traders ont dépassé un sommet de 2 jours à 14,46 $. Il existe quelques indicateurs indiquant qu’une tendance haussière est en cours.

Le prix Chainlink indique qu’un rallye imminent approche.

Le prix Chainlink devrait enthousiasmer les investisseurs car les haussiers ont franchi avec succès la ligne de tendance de 2 jours. Les cassures quotidiennes de la ligne de tendance sont souvent considérées comme des signaux d’achat dans l’espace Crypto, et le graphique sur 2 jours le montre.

Actuellement, le prix Chainlink a dépassé les sommets précédents à 14,40 $. Des commandes en attente ont probablement été déclenchées, ce qui pourrait faire grimper les prix vers 17,00 $ et même 20,00 $.

Le prix Chainlink a également une confluence haussière supplémentaire affichée sur l’indice de force relative. Les plus bas plus élevés établis en décembre ont imprimé un double creux sur le RSI par rapport aux plus bas plus bas de février à 11,00 $.

Bull qui cherche à entrer dans la tendance future devrait envisager de placer un stop loss sous le niveau d’invalidation à 11,00 $, 20 % en dessous du prix actuel. Si les baissiers parviennent à faire baisser les prix à 11,00 $, ils auront probablement un contrôle total sur la tendance et pourraient faire baisser les prix de 10 à 20 % supplémentaires, visant à établir de nouveaux plus bas à 10,00 $ et 9,00 $, respectivement.