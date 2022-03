Prédiction de prix d’Algorand : ALGO se prépare à un rallye de 25 % vers 87 $ | Cryptomonnaie

Le prix de l’algo s’enroule dans un motif de triangle diagonal terminal.

L’indice de force relative affiche une divergence haussière.

Les traders doivent rester prudents car la consolidation n’est peut-être pas terminée.

Le prix d’Algorand a été l’une des crypto-monnaies les plus baissières cette semaine, car le prix a imprimé le plus bas de tout le mois à 66 $. Malgré la prise baissière, le graphique de 12 heures indique que la tendance baissière actuelle pourrait s’arrêter brusquement.

Le prix d’Algorand est dû pour un déménagement.

Le prix d’Algorand s’enroule dans ce qui semble être un modèle diagonal terminal. Selon la théorie d’Elliott Wave, les modèles diagonaux terminaux indiquent généralement une faiblesse de la tendance et prévoient un futur rallye de contre-tendance. Il convient de noter que les triangles terminaux ont généralement des structures complexes qui se chevauchent.

Le prix d’Algorand a articulé un comportement erratique depuis fin janvier. La structure de prix qui se chevauche sur le graphique de 12 heures coïncide également bien avec l’indice de force relative, qui a imprimé des plus bas plus élevés divergents par rapport au prix d’Algorand. La théorie d’Elliott Wave permet également aux analystes d’utiliser le point d’origine diagonal dans le sommet pour calculer les objectifs de prix futurs. Ainsi, un mouvement de 25 % vers 87 $ pourrait se produire très bientôt.

Graphique ALGORAND/USDT sur 12 heures

Il convient également de noter que l’indice de force relative a 21% de territoire inexploré par le prix actuel d’Algorand. Une baisse de prix de 21 % ramènerait le prix d’Algo dans la zone de 54,00 $. Une chute dans ces creux n’invaliderait pas cette thèse, car les ondes C peuvent être très complexes en elles-mêmes.

Une onde d’impulsion baissière au-delà de 25 % sera la première invalidation de la configuration diagonale terminale de coincement. Le motif diagonal a soit terminé la vague C et montera pour terminer la vague D à 87 $ pour une course de 25 %. Ou toute la diagonale est déjà terminée, et une tendance haussière plus importante est en cours avec des objectifs dépassant 87 $, peut-être même 100 $.