Le prix du Bitcoin répond à la Fed en se ralliant, une clôture à 41 250 $ essentielle pour une nouvelle hausse | Cryptomonnaie

L’action sur les prix du Bitcoin a mélangé la décision initiale de la Réserve fédérale sur les taux d’intérêt, la pression de vente martelant BTC vers le sud avant de se rallier vers la fin de la journée de négociation régulière.

Les traders et les investisseurs de toutes les classes d’actifs à risque et à risque ont supposé que les marchés avaient prévu une augmentation de 25 à 50 points de base.

Les haussiers et les baissiers attendent la vague initiale d’indécision pour s’installer avant de décider d’une direction.

L’action sur les prix du Bitcoin a plongé les haussiers et les baissiers dans une chute libre depuis que la Fed a annoncé sa récente augmentation des taux d’intérêt. Cependant, au moment de la publication, les haussiers ont le contrôle et cherchent à initier un signal d’entrée extrêmement haussier qui pourrait mettre BTC sur la voie de nouveaux sommets historiques.

Le prix du Bitcoin est positionné pour un mouvement expansif s’il peut clôturer à 41 250 $

Le prix du Bitcoin tente de réaliser une clôture quotidienne qui pourrait déclencher une nouvelle phase d’expansion haussière. Une clôture à 41 250 $ ou au-dessus confirmerait une cassure haussière idéale d’Ichimoku sur le graphique journalier – la première occurrence de cette entrée depuis le 30 juillet 2021. De plus, à 41 250 $, Bitcoin clôturerait au-dessus du retracement crucial de 38,2 % de Fibonacci.

Alors que la confirmation d’une clôture haussière sur le graphique journalier reste dans quelques heures, si le prix du Bitcoin déclenche une cassure haussière idéale d’Ichimoku, alors la prochaine zone de résistance à laquelle BTC s’attaquera probablement est la zone de valeur de 47 000 $ où le retracement de Fibonacci de 61,8 % et le Des niveaux d’expansion de Fibonacci de 78,6 % existent.

Les acheteurs devraient avoir plus de facilité à pousser Bitcoin plus haut en raison du nuage Ichimoku extrêmement fin. Les Nuages ​​Ichimoku minces représentent la faiblesse et la facilité de mouvement.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo BTC/USD

Les risques de baisse du prix du Bitcoin subsistent cependant. En conséquence, les haussiers devraient se méfier de toute faiblesse qui ferait chuter le BTC à 37 750 $. Si cela se produit, un mouvement de continuation baissier commencerait probablement par un retour aux creux de juin 2021 et juillet 2021 près de la zone de valeur de 30 000 $.