Le prix Fantom présente une opportunité d’achat au plus bas annuel | Cryptomonnaie

Le prix Fantom a récemment connu des ventes massives en raison du FUD suite à la sortie de deux figures de proue.

La clarification a réduit l’effet FUD, mais FTM reste en dehors de ses sommets.

Un nouveau test majeur de la zone de valeur de 2 $ est probable dans les semaines à venir.

Le prix Fantom montre des signes de reprise après une pression de vente massive au cours des deux dernières semaines. Le départ d’Andre Cronje et d’Anton Nell a déclenché un article (maintenant rétracté et supprimé), citant des relations louches avec les anciens membres de l’équipe Fantom.

Le crash du prix Fantom est une aubaine pour les investisseurs à long terme

Le prix du Fantom pourrait bientôt augmenter avec la disparition du FUD. Le 11 mars, la Fondation Fantom a évoqué le départ de Cronje et Nell, ainsi que les fausses allégations de « Rekt ». Cependant, l’annonce n’a pas entraîné de pression d’achat immédiate. Au contraire, depuis l’annonce du 11 mars, Fantom a atteint de nouveaux plus bas en 2022 près de la zone de valeur de 1 $.

Le prix Fantom est extrêmement attractif pour une longue entrée. Le graphique hebdomadaire actuel montre d’incroyables signaux de retournement haussier. La première est la pression d’achat immédiate au sommet du nuage Ichimoku, suivie du chandelier hebdomadaire en développement avec des connotations haussières. Les écarts entre les corps des chandeliers hebdomadaires et le Tenkan-Sen sont massifs, suggérant que le marché est hors d’équilibre et pourrait connaître une violente inversion moyenne vers le haut.

Les oscillateurs du graphique hebdomadaire Ichimoku indiquent un grand rallye. L’indice composite a atteint de nouveaux plus bas historiques, tandis que les bandes Optex sont désormais les plus basses depuis décembre 2020. D’autre part, l’indice de force relative reste dans des conditions de marché haussier et semble avoir rebondi sur le dernier niveau de survente à 40.

Graphique FTM/USDT hebdomadaire Ichimoku Kinko Hyo

Un retour dans la zone de valeur de 2 $ est extrêmement probable, mais pourrait augmenter plus haut pour tester le Tenkan-Sen et le Kijun-Sen à 2,33 $. Les risques de baisse sont probablement limités au bas du nuage Ichimoku (Senkou Span B) à 1 $.