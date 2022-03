Le prix de Crypto.com en danger après le règlement SEC de BlockFi | Cryptomonnaie

Le prix de Crypto.com continue de tester les plus bas de la fourchette près de la zone de valeur de 0,37 $.

Les intérêts et les récompenses de jalonnement peuvent être à risque pour certaines plates-formes et services de crypto-monnaie.

Un modèle de continuation baissier peut déclencher et pousser le CRO vers de nouveaux plus bas de 2022.

L’action des prix de Crypto.com a été une source de frustration et de déception pour les traders. CRO a constamment atteint de nouveaux sommets plus bas, mais a maintenu les mêmes creux. Ce comportement a créé l’un des modèles baissiers les plus puissants de l’analyse technique – le triangle descendant. À la frustration s’ajoute une certaine incertitude concernant des plates-formes telles que Crypto.com et la SEC, en particulier compte tenu du règlement BlockFi du mois dernier.

Le prix de Crypto.com est fixé à de nouveaux plus bas à moins que les traders n’interviennent pour soutenir le CRO

Le prix de Crypto.com tente actuellement de dépasser certains niveaux de résistance critiques d’Ichimoku, des niveaux qui se sont avérés impossibles à franchir pour les traders pendant plus d’un mois. Une autre tentative ratée sur le graphique journalier – en particulier avec les gains intrajournaliers – pourrait déclencher une vente massive.

Les projets, entreprises ou jetons porteurs d’intérêts dans l’espace DeFi peuvent risquer d’être examinés par les régulateurs américains. Récemment, BlockFi a accepté un règlement massif de 100 millions de dollars avec la SEC (combinaison du gouvernement fédéral et de l’État) pour non-respect de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 et de la loi sur les sociétés d’investissement de 1940.

Un avertissement clair pour les autres sociétés a été donné par le directeur de la division de l’application de la SEC dans le communiqué de presse de la SEC en disant : « Les plates-formes de prêt de crypto offrant des titres comme les BIA de BlockFi devraient prendre immédiatement connaissance de la résolution d’aujourd’hui et se conformer aux lois fédérales sur les valeurs mobilières. . »

En conséquence, la plate-forme de prêt NEXO a brusquement mis fin à tous les nouveaux paiements d’intérêts pour les clients américains, mais d’autres services, comme Crypto.com, continuent de fournir des intérêts et des récompenses de jalonnement.

Le prix de Crypto.com, cependant, n’opère pas le même modèle commercial que NEXO ou BlockFi. NEXO et BlockFi émettent des prêts et Crypto.com ne le fait pas. Le CRO peut donc être sûr pour le moment, mais tout cela est spéculatif. Il existe une menace inconnue quant à savoir si la SEC peut s’attaquer aux crypto-monnaies qui fournissent un revenu passif sous la forme de récompenses ou d’intérêts de jalonnement, auxquels Crypto.com serait très certainement exposé.

Graphique quotidien CRO/USDT Ichimoku Kinko Hyo

Du point de vue de l’évolution des prix, les perspectives à court terme sont baissières pour le prix de Crypto.com. Le fait de ne pas maintenir la zone de support de 0,31 $ peut déclencher un retour aux plus bas de 2022, mais pourrait très facilement pousser directement le profil de volume vers le prochain nœud de volume élevé à 0,24 $.

Cependant, si le prix de Crypto.com peut clôturer au-dessus du Kijun-Sen sur le graphique journalier à 0,40 $, ce serait une cassure rare au-dessus d’un triangle descendant. Le résultat pourrait être extrêmement haussier, car les triangles ratés conduisent souvent à un mouvement haussier spectaculaire. La zone cible sur une cassure haussière au-dessus du triangle descendant est le niveau de prix de 0,50 $.