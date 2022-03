Le prix de Polkadot cible 20,51 $ alors que le sentiment du marché s’améliore | Cryptomonnaie

L’action des prix de Polkadot rebondit sur la poignée de 16,95 $.

L’action des prix DOT, pour l’instant, est plafonnée par un SMA de 55 jours et un pivot technique.

Attendez-vous à voir une percée alors que les États-Unis se mettent en branle, ajoutant de l’élan pour franchir les éléments mentionnés ci-dessus.

L’action des prix de Polkadot (DOT) est sur le point de dépasser 19,00 $ alors que les marchés signalent un changement de sentiment, avec des vents favorables fournis par les autorités chinoises et les marchés mondiaux. Les investisseurs commencent en outre à regarder au-delà de la situation désastreuse actuelle en Ukraine qui voit une certaine clarté avec des signaux positifs des deux côtés sur les pourparlers de paix. Attendez-vous à voir une reprise supplémentaire du sentiment alors que la session américaine démarre et doit être ajoutée au mélange. Cela déclenchera une forte demande de crypto-monnaies, l’action sur les prix de Polkadot devant bondir jusqu’à 15 % d’ici vendredi.

L’action des prix de Polkadot devrait terminer la semaine avec au moins 15% de gains

L’action des prix de Polkadot devrait sauter au-dessus du pivot mensuel près de 19,00 $ et, ce faisant, transformer la moyenne mobile simple sur 55 jours à 18,50 $ de résistance en support. Alors que l’indice de force relative (RSI) dépasse 50, les traders surpeuplent le commerce Polkadot et éliminent les traders qui sont dans le commerce depuis décembre 2021. Avec les premiers signes d’un revirement, le contexte devra s’améliorer beaucoup plus avant cela peut être qualifié de tendance haussière, mais les premiers ports de croissance sont là.

L’action des prix du DOT a rebondi de 16,95 $ plus tôt la semaine dernière et a finalement trouvé suffisamment de terrain et de traders pour amorcer une remontée de l’action des prix. Depuis hier, avec les marchés boursiers mondiaux sur le devant de la scène, des vents favorables supplémentaires ont favorisé l’action des prix du DOT. Attendez-vous à ce qu’au cours de la session américaine, le prix apparaisse et se clôture au-dessus du pivot mensuel, créant ainsi la scène parfaite pour un autre saut jeudi et vendredi vers 20,51 $.

Graphique quotidien DOT/USD

Avec une autre série de pourparlers de paix en cours, si l’une des parties quitte la table des négociations, attendez-vous à voir un plongeon à 16,95 $. Selon d’autres rapports avec peut-être plus de mouvements tactiques de l’armée russe, attendez-vous à voir 15,75 $ en toile de fond si la situation devait empirer. Selon ce que la FED communiquera à l’avenir, le sentiment positif pourrait être à nouveau brisé pendant une autre semaine.