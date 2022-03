Le prix du bitcoin subit une forte baisse alors que les traders sortent de la porte | Cryptomonnaie

L’action des prix du Bitcoin a bondi de 7% mais a fortement chuté dans le commerce européen.

L’action des prix BTC devrait dépasser 41 756,61 $ une fois la session américaine lancée.

Attendez-vous à voir une nouvelle poursuite de cette hausse des prix tout au long de la semaine tant que des signaux positifs proviendront des pourparlers en cours en Russie.

L’action des prix du Bitcoin (BTC) effectue un mouvement contracyclique ce matin alors que les haussiers asiatiques se précipitent sur le discours positif du gouvernement chinois. A partir de maintenant dans la session européenne, les gains sont toujours présents mais se sont légèrement estompés. Attendez-vous à voir une prochaine série de victoires arriver au cours de la session américaine et aller plus loin dans cette semaine tant que des signaux positifs sont communiqués indépendamment des deux côtés dans les pourparlers de paix en Ukraine et en Russie.

Le prix du Bitcoin voit les traders nager à contre-courant

L’action des prix du Bitcoin semble avoir réveillé de nombreux investisseurs qui se sont endormis en regardant leur écran de télévision au cours des trois dernières semaines lors de l’invasion russe de l’Ukraine. Au fur et à mesure qu’ils retiraient leur argent et achetaient de l’argent, les crypto-monnaies se sont un peu asséchées et ont été laissées à la merci des traders. Aujourd’hui, quelques baissiers panseront leurs plaies alors que les haussiers ont poussé plus haut alors que des signaux plus positifs proviennent à la fois de l’Ukraine et de la Russie sur les pourparlers, et les marchés s’habituent aux gros titres de la guerre alors que tout semble être pris en compte.

L’action des prix BTC a techniquement été rejetée à la hausse à 41 756,61 $, la base d’un triangle baissier qui s’est formé il y a quelques semaines. Attendez-vous à ce que cette disparition en début de séance offre une fenêtre d’opportunité aux traders européens et américains pour rejoindre le rallye et faire monter le prix au-dessus de 41 756,61 $, où une clôture au-dessus sera la clé ce soir. Si la négociation peut commencer jeudi avec un cours d’ouverture supérieur à 41 756,61 $, attendez-vous à voir une autre jambe plus haut demain soir, près de 44 088,73 $ et même 45 261,84 $ d’ici vendredi.

Graphique journalier BTC/USD

Le risque pourrait être que la baisse actuelle, après le rejet à 41 756,61 $, puisse basculer dans une perte plus profonde si les baissiers poussent le prix en dessous du prix d’ouverture. Cela déclencherait la panique parmi les traders qui sont entrés et leur rappellerait le même scénario qui s’est produit il y a exactement une semaine mercredi avec une fausse évasion et une réduction complète, et même de nouvelles pertes le lendemain. Attendez-vous à ce que les traders sortent instantanément une fois que l’action des prix BTC aura imprimé des chiffres rouges, ce qui entraînera un recul du prix BTC vers 38 703,32 $ ou même 36 709,19 $.