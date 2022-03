Le prix Ethereum attire les traders avant de tester 3 000 $ | Cryptomonnaie

L’action des prix d’Ethereum voit les traders revenir avec un grand bond au-dessus de 2 695,79 $.

Le prix de l’ETH a de nouveau été rejeté par le SMA de 55 jours, mais les traders ne sont pas prêts à abandonner au début de la séance de négociation.

Attendez-vous à une percée au-dessus du SMA de 55 jours, ciblant 3 018,55 $, au-dessus de 3 000 $.

L’action sur les prix d’Ethereum (ETH) voit les haussiers surfer sur l’action des prix sur une vague de vents favorables dans un environnement de marché mondial à risque pour la deuxième journée consécutive. L’amélioration du sentiment a été alimentée par des signaux plus positifs de la Russie et de l’Ukraine indiquant que les deux parties ont changé leur position. Attendez-vous à voir un pop au-dessus de la moyenne mobile simple (SMA) à 55 jours une fois le marché au comptant américain ouvert. Cela fournira probablement une puissance de feu supplémentaire aux traders pour atteindre 2 745 $ aujourd’hui et dépasser les 3 000 $ d’ici la fin de la semaine.

Le prix Ethereum fixé pour une hausse de 12%

L’action des prix d’Ethereum a vu les traders enfin serrer le poing et trouver une fenêtre d’opportunité pour faire grimper le marché. Avec la poussée au-dessus de 2 574,15 $ au début de la semaine, il semblait que le sentiment était sur le point de changer, mais l’accélération n’a commencé qu’une fois que le Nasdaq a grimpé et réalisé de beaux gains. Comme ce changement de sentiment et les pourparlers sont toujours en cours sous les signaux positifs des deux parties en Ukraine, il semble qu’un accord pourrait être conclu à tout moment et pourrait voir une nouvelle remontée du moral et une hausse encore plus importante des prix.

L’action sur les prix des ETH, pour l’instant, a du pain sur la planche avec le SMA de 55 jours à 2 745 $ qui résiste. Attendez-vous à voir un autre test près de la cloche d’ouverture américaine qui verra les investisseurs américains rejoindre le rallye et peut-être un autre bond au-dessus de la SMA de 55 jours, déclenchant l’arrivée d’un autre groupe d’investisseurs. Il est un peu trop tôt pour s’attendre à ce que le prix atteigne 3 018,55 $ aujourd’hui, alors que la FED – et demain la BoE – sont sur le point de relever leurs taux, alors attendez-vous plutôt à voir cette poussée finale ne se produire que si d’autres signaux positifs en provenance d’Ukraine persistent tout au long de la semaine.

Graphique journalier ETH/USD

Bien que ce sentiment de risque soit très amusant en ce moment, il faut souligner que les marchés subissent toujours un événement cygne noir, et plusieurs agences commencent à signaler une pénurie de plusieurs composants alimentaires tels que l’huile de tournesol et le blé en L’Europe . Avec déjà un choc d’inflation initial en cours, il est clair qu’un autre choc d’inflation plus important est sur le point de se produire si l’Europe tarde trop à dévier son exposition et à rechercher d’autres acteurs du marché pour combler le déficit d’offre laissé par l’Ukraine et la Russie. Cela ne peut que commencer à peser davantage sur la demande mondiale et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et préparer le terrain pour une récession qui verra l’action des prix des ETH chuter vers 2 400 $ sur un seul titre négatif. Si les pourparlers de paix échouent, l’action sur les prix des ETH pourrait même atteindre 2 148,67 $ en une seule session ou du jour au lendemain.