Le prix Sandbox affiche des gains à deux chiffres après son partenariat avec le géant bancaire mondial HSBC | Cryptomonnaie

Le prix du bac à sable a affiché des gains de près de 10 % du jour au lendemain dans la poursuite de la tendance haussière du jeton métaverse.

La banque d’investissement multinationale britannique HSBC est entrée dans le métaverse Sandbox en s’engageant avec les fans d’esports et de jeux.

La banque achèterait et développerait un terrain virtuel dans Sandbox ; des images promotionnelles révèlent un stade HSBC dans le métaverse.

Le prix du bac à sable a explosé avec près de 10% de gains au cours de la dernière journée alors que le géant bancaire mondial HSBC a annoncé un partenariat avec le jeton métaverse. HSBC a dévoilé son intention d’acheter et de développer une parcelle virtuelle dans le métaverse Sandbox.

Le prix du bac à sable augmente avec la poussée du métaverse de HSBC

Le prix Sandbox affiche des gains à près de deux chiffres en s’associant à HSBC et propulse l’entrée de la banque multinationale dans le métaverse. HSBC, une banque d’investissement multinationale basée à Londres, est l’un des premiers géants bancaires mondiaux à entrer dans le métaverse grâce à son partenariat avec Sandbox.

HSBC achètera une parcelle numérique dans le métaverse Sandbox et s’engagera avec les fans d’esports et de jeux à travers un stade. Suresh Balaji, directeur du marketing chez HSBC Asie-Pacifique, aurait déclaré que le partenariat permettrait au géant bancaire de « créer des expériences de marque innovantes pour les clients nouveaux et existants ».

La banque n’a pas encore partagé de détails supplémentaires sur le partenariat; la vidéo promotionnelle révèle un stade HSBC virtuel près d’un plan d’eau dans le métaverse Sandbox.

Ravi d’annoncer que nous nous sommes associés à @HSBCl’un des plus grands fournisseurs internationaux de services bancaires et financiers au monde ! Offrir une multitude d’opportunités pour interagir avec les services financiers mondiaux et les communautés sportives dans The Sandbox Metaverse.https://t.co/GmQ3lrVmnB – Le bac à sable (@TheSandboxGame) 16 mars 2022

Les marques mondiales et les maisons de mode sont entrées dans le métaverse avec Sandbox. Warner Music Group, The Walking Dead et Adidas font partie des principales marques travaillant avec Sandbox.

Les analystes de la société de renseignement cryptomonnaie IntoTheBlock ont ​​noté un regain d’intérêt pour Sandbox. Les analystes ont signalé une augmentation de 32,37 % du nombre de nouveaux commerçants détenant le jeton métaverse SAND de Sandbox pendant moins d’un mois.

En février, un autre géant bancaire et concurrent, JPMorgan, a acquis des biens immobiliers dans le métaverse Decentraland pour construire un salon virtuel pour les clients.

Le prix du bac à sable a augmenté en réponse à l’entrée de HSBC dans le métaverse. Les analystes ont évalué la tendance des prix Sandbox et ont noté une divergence haussière sur le graphique du jeton métaverse.