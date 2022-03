Utiliser des techniques pour naviguer dans Bitcoin et la volatilité crypto | Cryptomonnaie

L’un des principaux facteurs qui dissuade les commerçants traditionnels de négocier Bitcoin est sa volatilité. Cela est compréhensible car Bitcoin a régulièrement des fluctuations de prix de 50 %. Si vous regardez les graphiques ci-dessous, vous pouvez voir une variation de prix de 50 % sur une période aussi courte que quelques semaines.

Ce sont des mouvements comme ceux-ci qui peuvent rapidement causer des problèmes aux commerçants. Dès qu’un effet de levier est utilisé, les comptes peuvent être rapidement épuisés. C’est l’une des raisons pour lesquelles BTC rebute certains investisseurs. Avec des fluctuations aussi importantes de la volatilité et des fondamentaux plus délicats, de nombreux traders trouvent qu’il est plus facile d’éviter ce marché. Cependant, il existe des outils simples que les traders peuvent utiliser pour gérer cette volatilité.

Volatilité des bitcoins

L’indicateur de volatilité Bitmex (BVOL24H) peut être un outil utile pour signaler une baisse potentielle des prix du Bitcoin. En règle générale, lorsque la volatilité d’un actif sous-jacent a tendance à augmenter, le prix des actifs a tendance à baisser. Vous pouvez voir dans le graphique ci-dessous que lorsque la volatilité augmente, les prix ont tendance à baisser.

Cela signifie que si vous voyez que la volatilité commence à augmenter, cela peut être un bon signe avant-coureur que les prix du Bitcoin sont peut-être sur le point de chuter.

Techniques Bitcoin

Cependant, l’un des moyens les plus simples de gérer les prix du Bitcoin est d’utiliser très peu d’effet de levier lors de la négociation, puis d’utiliser simplement les niveaux techniques clés pour définir et limiter les risques. C’est bien plus que de vous exposer à des fluctuations de 50% des actions de l’instrument. Dans le graphique ci-dessous, vous pouvez voir le niveau de support majeur marqué et une ligne de tendance potentielle majeure. Le simple fait d’utiliser ces niveaux clés pour définir et limiter le risque peut rendre l’instrument beaucoup plus facile à gérer. Cela a été une excellente technique à utiliser dans BTC afin de faire de grands mouvements.

Ce même principe s’applique également au trading d’autres marchés clés de la cryptomonnaie. Voici une ligne de tendance majeure à noter sur le graphique Ethereum et le support clé fourni par le 200EMA.

Webinaire gratuit exclusif

Pour en savoir plus sur les défis et les opportunités qui existent actuellement dans le trading de Bitcoin et de crypto-monnaies, vous pouvez participer à un webinaire gratuit exclusif HYCM « Bitcoin & Cryptocurrencies : Comment négocier ces marchés volatils » avec Giles Coghlan, Chief Currency Analyst, le 22 de mars à 14h30 GMT.

Le webinaire couvrira les sujets suivants :

Comprendre l’impact de la volatilité dans le trading de cryptos.

Gérer les risques et limiter l’effet de levier.

De nouvelles opportunités de marché et 2020 en rétrospective.

Comment le «commerce de l’attention» peut aider les commerçants de crypto.

Comment utiliser l’analyse technique sur les marchés de la cryptomonnaie.

En regardant les niveaux techniques clés de Bitcoin, Ripple et Ethereum.

En savoir plus sur HYCM