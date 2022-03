Bitcoin voit le modèle ‘Bart Simpson’ lors d’une session asiatique peu échangée | Cryptomonnaie

Le modèle de prix « Bart Simpson », ressemblant à la coiffure du personnage de dessin animé, a fait un retour sur le marché du bitcoin tôt mercredi alors que la crypto-monnaie a connu une hausse et une baisse rapides sur un marché peu négocié.

Bitcoin est passé de 39 120 $ à 41 700 $ en 30 minutes à 02h15 UTC pour retomber à 39 000 $ à 03h30 UTC, selon les données de CoinDesk. La hausse soudaine a peut-être découlé d’ordres stop sur des transactions courtes et s’est heurtée à une pression de vente plus forte.

« Il y a eu une forte hausse du taux de 39 200 $ à 41 700 $, suivie d’un recul presque aussi rapide vers la zone inférieure à 39 000 $. Des ordres stop ont été déclenchés le matin sur un marché peu liquide, mais il est clair que la pression de vente reste énorme, » Alex Kuptsikevich, analyste de marché senior chez FXPro, a déclaré dans un e-mail.

« En fait, depuis le 10 février, les hausses du taux du bitcoin sont devenues de moins en moins longues et se terminent à des niveaux de plus en plus bas », a ajouté Kuptsikevich.

La crypto-monnaie a récemment connu plusieurs échecs haussiers supérieurs à 42 000 $. Le dernier événement de la séance asiatique d’aujourd’hui résulte probablement de l’activité des teneurs de marché – les entités citant à la fois un prix d’achat et un prix de vente pour un actif négociable détenu en stock satisfont le marché.

« Sur les marchés atones et baissiers, les teneurs de marché ont tendance à être systématiquement courts sur le marché, c’est-à-dire qu’ils vendent carrément en bourse et/ou vendent les contrats à terme », a déclaré Laurent Kssis, expert en fonds négociés en bourse (ETF) crypto et directeur de a déclaré CEC Capital.

« Si un pic comme celui que nous avons vu ce matin se produit, il y a un risque que les échanges demandent plus de marge et donc [market makers] risque d’être liquidé. Pour éviter cela, les teneurs de marché poussent le marché vers le bas, [perhaps by shorting the cryptocurrency in the spot or futures market] », a ajouté Kssis.

D’une manière générale, l’activité de négociation s’est refroidie ces dernières semaines, comme en témoigne la tendance à la baisse des volumes de négociation quotidiens sur les principales bourses. En tant que telles, des tailles de commerce relativement plus petites peuvent avoir un impact notable sur le marché.

« Récemment, il y a eu un manque de dynamisme à la fois sur les marchés au comptant et sur les produits dérivés. Le volume des transactions au comptant BTC d’hier était légèrement supérieur à 7 milliards de dollars, tandis que le volume des transactions sur contrats perpétuels n’était que d’environ 40 milliards de dollars », Griffin Ardern, un trader de volatilité de crypto -la société de gestion d’actifs Blofin a déclaré dans un chat Telegram. « Étant donné que les produits dérivés reposent sur les prix des indices, il n’est pas difficile de « repérer l’explosion » par rapport aux prix des indices BTC dans plusieurs bourses plus petites dans ce cas. »

À l’avenir, la liquidité pourrait rester mince au moins jusqu’à la décision sur les taux de la Fed, prévue à 19h00 UTC. La banque centrale américaine devrait relever les taux d’intérêt de 25 points de base, donnant le coup d’envoi au cycle de resserrement qui devrait amener les taux à des sommets de 2,5 % contre 0,25 % actuellement.

Bitcoin s’échangeait à près de 40 300 $ au moment de la publication, ce qui représente un gain de 2 % sur la journée.