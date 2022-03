Bitcoin, Ethereum et Tether sont témoins d’une baisse des transactions de baleines, atteignant le point le plus bas en un an | Cryptomonnaie

L’activité de transaction Bitcoin, Ethereum et Tether par les baleines, d’une valeur de 100 000 $ et plus, a plongé au cours de la dernière année.

La baisse des transactions à volume élevé n’est peut-être pas indicative d’un marché baissier, elle reflète que les baleines attendent et surveillent les développements.

Les analystes estiment que les prix du Bitcoin et de l’Ethereum affichent une poursuite baissière – risquant de baisser.

Le prix du bitcoin pourrait chuter à 30 000 dollars à mesure que l’activité de transaction sur le réseau blockchain chute. Les transactions de baleines sur Ethereum et Tether ont connu une baisse au cours de la dernière année alors que les grands investisseurs de portefeuille attendent les crises géopolitiques.

Le prix du Bitcoin pourrait chuter alors que les baleines regardent et attendent

Bitcoin, Ethereum et Tether subissent une baisse des transactions de portefeuille importantes depuis 2021. Sur la base des données de la plate-forme de crypto-intelligence Santiment, les transactions d’une valeur de 100 000 $ et plus ont constamment diminué, atteignant leur point le plus bas en un an.

Transactions de grande valeur en Bitcoin, Ethereum et Tether

Bien que les analystes affirment qu’un faible volume de transactions de grande valeur n’indique pas en soi le début d’un marché baissier, le déclin de l’intérêt des baleines pour Bitcoin, Ethereum et Tether indique que les grands acteurs attendent de nouveaux développements dans la guerre russo-ukrainienne.

Les partisans estiment qu’il existe un risque que le prix du Bitcoin chute à un objectif de baisse de 30 000 $. Les analystes de Netcost-Security ont noté que le graphique des prix du Bitcoin est resté largement inchangé. Bitcoin se négocie latéralement, coincé dans une fourchette étroite. Les analystes sont baissiers sur le prix du Bitcoin et notent que structurellement, l’actif est prêt pour une baisse à 30 000 $.

Les analystes ont observé qu’une configuration similaire dans le graphique des prix du Bitcoin a été suivie d’un crash en juin 2018. Cela implique que les analystes s’attendent à nouveau à un crash du prix du Bitcoin. Les analystes ont révélé qu’il existe une combinaison de cycles temporels puissants qui culminent cette semaine, ce qui indique en outre une perspective baissière sur le prix du Bitcoin.