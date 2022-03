Bitcoin pourrait retester les plus bas après l’EUR / USD: analyse d’Elliott Wave | Cryptomonnaie

Nous avons vu un pic intrajournalier sur le marché de la cryptomonnaie. Il n’y avait pas de catalyseur évident pour le mouvement natif de l’industrie de la crypto-monnaie, mais les marchés boursiers asiatiques ont commencé à se négocier à peu près au même moment. Dans tous les cas, la volatilité massive a fait des ravages sur les marchés des dérivés et les liquidations des dernières 24 heures ont dépassé les 200 millions de dollars selon les données de CoinGlass. Quoi qu’il en soit, ces pics intrajournaliers que nous considérons simplement comme une fausse hausse, donc en regardant le graphique intrajournalier, cela ressemble toujours à une correction dans une tendance baissière, alors faites attention à une reprise baissière avant l’importante réunion de la FED aujourd’hui.

L’EURUSD et le BTCUSD sont bien connectés et en corrélation positive depuis novembre 2021. Si l’on considère que l’EURUSD a de la place pour plus de faiblesse dans une vague prolongée (5) pour terminer la vague 5 de (5), alors le BTCUSD pourrait facilement se diriger vers le bas de son potentiel modèle de triangle de vague baissière (4) en vague (5) vers les plus bas de juin 2021. Tous les regards sont tournés vers la réunion de la FED plus tard dans la journée.

Analyse EUR/USD vs BTC/USD Elliott Wave

