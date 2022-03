Le prix du Bitcoin est lié à de nouvelles pertes malgré un bref rebond | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin et de nombreuses autres monnaies numériques se sont consolidés dans ce qui semble être une formation en triangle au cours des derniers mois.

Le prix du Bitcoin a un sérieux potentiel de baisse

Selon la théorie des vagues d’Elliott, les triangles ne peuvent jamais apparaître dans les consolidations de la deuxième vague, et le plus souvent uniquement dans la position de la quatrième vague. Le triangle qui se déroule pour le prix du Bitcoin suggérerait que « The King » a encore un high à faire avant qu’il ne soit finalement couronné et écrasé.

Il y a cependant une mise en garde discutable à la formation du triangle qui se déroule. Les niveaux de retracement de Fibonacci du plus bas de 3 850 $ en 2020 au plus haut historique de novembre de 69 000 $ indiquent que l’action actuelle des prix n’est qu’un niveau de Fibonacci de 23,6 %. Malheureusement, le niveau de Fibonacci de 23,6 % est considéré comme un ratio de soutien très faible parmi les analystes de Fibonacci.

Graphique BTC/USD sur 4 jours

Les quatrièmes vagues peu profondes (triangles et fanions haussiers) réagissent généralement comme des aimants au niveau de Fibonacci de 38,2 %. Le niveau de fib de 38,2 % est actuellement à 22 665 $, 43 % en dessous du prix actuel du Bitcoin.

L’outil de retracements de Fibonacci prévoit un scénario plutôt inquiétant pour les passionnés de Crypto. Cependant, il convient de noter qu’il existe encore des scénarios alternatifs tels qu’un triangle et / ou un fanion haussier pour que le prix du Bitcoin se forme.

Le temps sera le révélateur de la première monnaie numérique Peer to Peer. Une impulsion haussière à cinq vagues de l’action actuelle des prix sera la première invalidation de cette thèse, car les triangles ne peuvent se dérouler qu’en 3 oscillations. Si cela se produit, le prix du Bitcoin peut soit connaître une vague cinq tronquée à 70 000 $, soit une vague cinq prolongée, qui pourrait atteindre 124 000 $, soit plus de 250 % au-dessus du prix actuel du Bitcoin.