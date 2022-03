Proposition de la communauté MakerDAO pour remplacer le jeton de gouvernance MKR | Cryptomonnaie

La communauté derrière la plate-forme décentralisée de stablecoin MakerDAO réfléchit à un changement majeur de tokenomics qui pourrait remplacer son jeton de gouvernance, MKR.

Une proposition a été faite sur le forum MakerDAO par le leader de la communauté « monet-supply » le 14 mars, décrivant un mécanisme économique alternatif de jetons. Si la proposition passe un vote de gouvernance complet, le protocole pourrait remplacer son jeton de gouvernance actuel, MKR, par un nouveau jeton appelé stkMKR.

Il y a eu de nombreuses réponses à la proposition quelques heures seulement après sa publication, dont la plupart étaient positives et concernant les aspects techniques de la solution. Dès le stade de la proposition et de la discussion, il devra être soumis en tant que MIP (Proposition d’amélioration du fabricant) pour un vote formel des détenteurs de MKR qui prend généralement deux semaines.

La proposition de jalonnement résout certains problèmes et inefficacités avec le modèle actuel de tokenomics, qui exploite un mécanisme de «rachat et de brûlage». Il a été suggéré par «l’offre de monnaie» que le mécanisme existant présente plusieurs inconvénients, notamment un manque d’incitations ciblées, car le rachat et la combustion restituent tout le capital aux détenteurs de MKR.

Il existe également un « récit cryptomonnaie faible » selon « monet-supply » qui a déclaré que l’émission de MKR pourrait être utilisée pour améliorer le protocole. Le système actuel a également une dissuasion limitée contre les attaques de gouvernance ou la manipulation des votes.

La solution proposée est un nouveau jeton stkMKR qui remplacerait MKR en tant que jeton de gouvernance principal de MakerDAO. Il agirait comme un jeton de jalonnement ou de cautionnement émis à ceux qui ont déposé MKR à des fins de gouvernance.

«stkMKR ne sera pas transférable et représente MKR impliqué dans la gouvernance. Les détenteurs de jetons jalonnés recevront une part des jetons MKR achetés via des enchères excédentaires, de sorte que stkMKR sera soutenu par une quantité croissante de MKR au fil du temps.

Mécanisme d’utilisation des surplus. Source : forum.makerdao.com

«Monet-supply» a déclaré que le mécanisme de récompenses avait été amélioré et qu’il y aurait de plus grandes incitations à miser en utilisant le nouveau système.

MakerDAO permet aux utilisateurs de déposer des actifs cryptomonnaies en garantie pour générer le stablecoin DAI décentralisé. Cela peut ensuite être utilisé ailleurs, comme d’autres protocoles DeFi ou pools de liquidités. Le DAI est brûlé lorsque le « prêt » est remboursé et la garantie est retirée.

Les prix MKR se négociaient à 1 766 $ au moment de la rédaction, selon CoinGecko. Cependant, le jeton a chuté de 11 % au cours des quinze derniers jours et est actuellement en baisse de 72 % par rapport à son sommet historique de mai 2021 de 6 292 $.