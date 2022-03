Le prix Ethereum est 10% timide pour entrer dans une nouvelle course haussière | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum teste toujours la zone de résistance de janvier comme support.

Le prix des ETH se consolide au-dessus de la ligne médiane d’un canal parallèle.

Une clôture en dessous de 2 300 $ invalidera cette thèse haussière.

Le prix Ethereum se négocie actuellement à 2 560 $. Malgré le pessimisme qui pèse sur le géant des contrats intelligents ces derniers temps, le graphique sur 2 jours fait toujours allusion à un scénario haussier à l’avenir.

Le prix Ethereum renverse la résistance précédente en tant que support

Le prix de l’Ethereum devrait susciter l’optimisme parmi les investisseurs, car les haussiers le soutiennent actuellement au-dessus de la dernière zone de résistance de janvier. Deuxièmement, le prix des ETH oscille à 10 % au-dessus de la ligne médiane d’un canal de tendance parallèle. Une consolidation au-dessus de la ligne médiane pourrait généralement être un signe pour les traders plus risqués qui aiment entrer tôt et tirer plus de profit d’un mouvement.

Les traders conservateurs voudront peut-être attendre que le prix de l’ETH augmente de 10% supplémentaires et franchisse la ligne de tendance avant d’ouvrir une position. Si les haussiers parviennent à produire une cassure sur la ligne de tendance de 2 jours, un rallye massif pourrait se produire vers un sommet historique à 4 800 $, soit 80 % du prix actuel.

Graphique ETHUSDT sur 2 jours

La meilleure invalidation lors de la négociation d’un canal de tendance est un échec du prix en dessous de la ligne médiane. Le prix de l’ETH ne doit en aucun cas se négocier 10% en dessous à 2 300 $. Si les traders parviennent à réduire le prix des ETH au plus bas de 2 300 $, la course haussière ne commencera probablement pas. Les traders viseront des liquidités inférieures à 2 100 $ et 1 700 $, jusqu’à 30 % en dessous du cours actuel.