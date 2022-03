Le prix de Polkadot se stabilise alors que les traders ciblent 24 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Polkadot continue de s’enrouler dans une fourchette de plus en plus serrée, laissant entendre qu’un grand mouvement est à venir très bientôt.

Les traders maintiennent le DOT au-dessus des niveaux de support clés d’Ichimoku.

Un retour à 24 $ est essentiel avant qu’une nouvelle tendance haussière puisse se développer.

L’action des prix de Polkadot développe la congestion avant une évasion majeure

L’action des prix de Polkadot, à bien des égards, montre des développements plus haussiers que de nombreux altcoins. De plus, plusieurs facteurs de temps et de prix indiquent des perspectives très optimistes pour le DOT dans un avenir immédiat.

Du point de vue du cycle temporel, le prix de Polkadot se situe à la fin de l’un des cycles les plus importants de l’année intérieure de Gann : le cycle de 240 jours, qui, selon Gann, est souvent un creux si la tendance à long terme est haussière. Le 17 mars est à 240 jours du plus bas du 20 juillet 2021. Très proche de la date saisonnière critique de Gann du 21 mars.

Graphique DOT/USD hebdomadaire Ichimoku Kinko Hyo

Le deuxième cycle temporel d’importance est le Kump Twist (ligne verticale noire), qui se produit cette semaine. Les Kumo Twist sont des périodes où Senkou Span A croise Senkou Span B – changeant le nuage du rouge au vert (ou du vert au rouge). Cela peut également signifier un swing probable haut / bas si un marché a fortement évolué vers le Kumo Twist.

Les cycles temporels indiquent tous un changement de direction pour le prix Polkadot – ce qui correspond parfaitement au graphique Point and Figure du DOT.

Le prix de Polkadot continue d’avoir l’un des modèles de pointe les plus durables sur son graphique Point and Figure de l’ensemble du marché de la crypto-monnaie. Le début de la colonne O actuelle a été développé pour la première fois le 3 novembre 2021, la dernière colonne O apparaissant le 23 février.

Depuis le 3 novembre 2021, le DOT n’a pas encore développé de colonne d’inversion de X. Bien qu’aucun facteur de temps n’existe sur un graphique en points et en chiffres, la durée sans inversion est notable et considérable.

Un Spike Pattern est une colonne avec quinze X ou O ou plus. Il représente les mouvements extrêmes et exagérés. L’entrée d’un Spike Pattern est l’inversion à trois cases. Comparé à d’autres modèles d’analyse Point and Figure, le modèle Spike nécessite une gestion active et constitue une entrée plus agressive.

L’entrée longue théorique reste l’ordre d’achat stop à 24 $, un stop loss à 16 $ et un objectif de profit à 100 $. L’objectif de profit est dérivé de la méthode de l’objectif de profit vertical dans l’analyse des points et des chiffres et ne doit pas être considéré comme un objectif susceptible d’être atteint de sitôt.

Parce qu’il s’agit d’un modèle Spike, le bas de la colonne O actuelle n’est pas connu. Par conséquent, si le prix de Polkadot baisse, l’entrée et le stop loss à quatre cases évoluent en même temps que le prix.

DOT/USD $2.00/3-box Reversal Point and Figure Chart

Compte tenu des niveaux de résistance qui ont été discutés dans les analyses précédentes et sur les graphiques Ichimoku existants, la zone de valeur de 35 $ à 40 $ est susceptible d’arrêter le rallye initial de Polkadot depuis l’entrée.

De plus, comme il s’agit d’un modèle de pointe, le bas de la colonne O actuelle n’est pas connu. Par conséquent, si le prix Polkadot baisse, l’entrée et le stop loss à quatre cases évoluent en même temps que le prix.

Les risques de baisse pourraient facilement s’étendre en dessous du creux de 2022 vers le dernier nœud de volume élevé du profil de volume 2021 à 10,00 $.