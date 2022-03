Le prix XLM laisse entrevoir une hausse de 23% alors que Stellar renverse un obstacle crucial | Cryptomonnaie

Le prix XLM a renversé un obstacle crucial et envisage un rallye pour retester 0,22 $.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que Stellar accumule de la vapeur au-dessus du niveau de retracement de 50 % à 0,18 $.

Une clôture en chandelier de quatre heures en dessous de 0,16 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix XLM est en consolidation depuis environ deux semaines et montre un resserrement de la fourchette. Quoi qu’il en soit, la réalisation récente suggère qu’une tendance à la hausse mineure est probable pour Stellar.

Prix ​​​​XLM pour balayer la gamme haute

Le prix XLM a établi une fourchette allant de 0,16 $ à 0,20 $ entre le 24 et le 26 février. Depuis lors, le jeton de remise n’a pas balayé la fourchette haute ou basse, mais s’est échangé près du niveau de retracement de 50 %.

Les tentatives récentes de se déplacer vers le haut de la fourchette n’ont pas atteint l’élan, ce qui a conduit à un mouvement sous le point médian de la fourchette. Cependant, le 16 mars, le prix XLM parvient à produire un chandelier de quatre heures près de lui, signalant les intentions des haussiers d’aller plus haut.

À l’avenir, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix du XLM atteigne un sommet à 0,20 $ et récupère la liquidité d’arrêt d’achat qui se trouve au-dessus. Ce mouvement constituerait une ascension de 11% à partir du point médian et est probablement là où la hausse est plafonnée.

Dans un cas très haussier, le prix XLM pourrait remonter à 0,22 $, portant le gain à 23 %.

Graphique XLM/USDT sur 4 heures

D’un autre côté, si le prix XLM ne parvient pas à se maintenir au-dessus de l’obstacle de 0,18 $, il y a de fortes chances que les baissiers prennent le contrôle. Dans un tel cas, le jeton de remise reviendra très probablement à la fourchette basse à 0,16 $.

Ici, les acheteurs ont une chance de revenir, mais un chandelier de quatre heures près de 0,16 $ créera un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière de Stellar.