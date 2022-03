Comment le prix du BTC est-il affecté par le sentiment général de l’actualité ? | Cryptomonnaie

Le prix de tout actif est toujours influencé par une combinaison de facteurs. Contrairement aux actifs financiers traditionnels, Bitcoin a historiquement eu son propre ensemble de facteurs affectant son prix. Les choses semblent-elles différentes maintenant ? Découvrons-le.

Facteurs de base : offre et demande

Le prix du Bitcoin dépend fortement des fluctuations de l’offre et de la demande, tout comme les autres actifs. Cependant, contrairement aux actifs traditionnels, l’offre d’un BTC est toujours connue et son hard cap est fixé à 21 millions de pièces.

La demande de Bitcoin figure toujours en tête de l’agenda du monde de la cryptomonnaie (c’est pourquoi l’adoption de BTC fait tellement parler d’elle). Une demande plus élevée entraînera une augmentation de son prix, en particulier lorsque les investisseurs institutionnels s’en mêlent.

Par exemple, lorsque les entreprises et les institutions ont commencé à acheter et à détenir du Bitcoin au début de 2021, son prix a considérablement augmenté, car la demande a dépassé le rythme auquel de nouvelles pièces ont été créées, ce qui a entraîné une diminution de l’offre totale disponible de la crypto-monnaie.

Son prix baissera cependant s’il y a plus de gens qui veulent le vendre.

Adoption institutionnelle

Les développements de l’actualité influencent la perception des investisseurs à propos de Bitcoin de manière majeure, les incitant à vouloir l’actif cryptomonnaie ou à s’en débarrasser.

Malgré l’extrême volatilité du prix du BTC, l’année 2021 se distingue par son adoption sans précédent par les institutions et les entreprises.

Par exemple, Grayscale Bitcoin Trust, la plus grande participation de la société, avait un AUM moyen de 31 milliards de dollars et une détention moyenne de Bitcoin de 650 000 en 2021.

Source : analytics.skew.com

Réglementation cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin est également affecté par les évolutions réglementaires. Les changements de réglementation peuvent encourager ou décourager l’investissement dans le BTC ou son utilisation, ce qui entraîne à son tour une augmentation ou une diminution de son prix.

Voici comment les événements réglementaires de 2021 ont affecté le prix du BTC :

Source : rapport Outlook 2022 sur CryptoCompare

Nouvelles indirectement liées au Bitcoin

Prenons un exemple de la façon dont des événements d’actualité indirects, tels que des reportages sur une situation politique dans un pays quelque part dans le monde, peuvent avoir un impact substantiel sur le prix du BTC.

Le soulèvement d’une semaine a commencé au Kazakhstan le 2 janvier 2022. La plupart des gens ne réalisent pas l’importance de cet événement pour le marché de la cryptomonnaie. Le Kazakhstan est cependant le deuxième mineur de Bitcoin au monde. Il représente environ 18% du hashrate mondial et n’est dépassé que par les États-Unis.

Ainsi, il a fallu environ 24 heures pour que le marché de la cryptomonnaie réagisse, et le prix du BTC a chuté de 13,1 % combinés du 2 au 8 janvier 2022.

Source : TradingView

BTC ressemble de plus en plus à un actif traditionnel

En théorie, les nouvelles liées au marché traditionnel telles que les rapports sur l’environnement macroéconomique ou la politique monétaire des banques centrales ne devraient pas affecter les crypto-monnaies en raison de leur nature décentralisée. Cependant, la tendance actuelle suggère le contraire.

Selon une étude de la Banque mondiale, le climat des nouvelles mondiales a un impact important sur les rendements des actions dans le monde. Cet effet n’est pas réversible à court terme, suggérant une source sous-jacente de fluctuations des prix des actifs induites par le sentiment.

Vous trouverez ci-dessous le Daily News Sentiment Chart de la Federal Reserve Bank de San Francisco, qui donne une mesure globale du sentiment économique en analysant les articles de presse liés à l’économie.

La source

Bien que Bitcoin ne soit pas une classe d’actifs traditionnelle, le sentiment général des nouvelles influence évidemment sa valeur.

Voici à quoi ressemble le graphique des prix de Bitcoin lorsqu’il est combiné avec l’indice de sentiment des nouvelles pour la même période :

Des données récentes sur la corrélation entre Bitcoin et les principaux indices boursiers le prouvent également.

Historiquement, les actifs cryptomonnaies n’ont pas montré de forte corrélation avec les principaux indices boursiers. Dans les dernières données de Coinmetrics, cependant, la corrélation quotidienne entre Bitcoin et le S&P 500 est passée à 0,47 le 28 janvier 2022, indiquant une corrélation étroite.

Source : Coinmetrics.io

Conclusion

À mesure que le marché de la cryptomonnaie mûrit, de nouvelles tendances émergent que nous n’avons pas observées auparavant. Initialement un actif marginal, Bitcoin agit désormais de plus en plus comme un actif traditionnel, sensible aux mêmes forces du marché. En plus des nouvelles sur les réglementations cryptomonnaies et l’adoption institutionnelle, le prix du Bitcoin est affecté par les changements des conditions économiques générales et les événements mondiaux qui ont un impact sur les marchés traditionnels.