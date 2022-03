First Mover Asia : les malheurs des actions chinoises, les tensions avec les États-Unis ont à peine touché Bitcoin ; montée des cryptos | Cryptomonnaie

Le marché Hang Seng de Hong Kong a connu certains de ses pires jours depuis plus d’une décennie, mais cela n’a pas semblé affecter beaucoup le prix du bitcoin; les cryptos ont légèrement augmenté dans l’attente de la décision sur les taux d’intérêt de la Fed.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix: Bitcoin et d’autres cryptos majeurs ont augmenté un jour avant que la banque centrale américaine n’annonce sa décision sur une hausse des taux d’intérêt.

Insights: Les temps difficiles des actions chinoises ne semblent pas avoir affecté le prix du bitcoin.

Avis du technicien : Une cassure ou une panne volatile de BTC est probable cette semaine.

Bitcoin (BTC) : 39 466 $ + 1 %

Éther (ETH) : 2 622 $ + 2,2 %

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Solana SOL +5,1% Plate-forme de contrat intelligente Maillon de chaîne LIEN +4,9% L’informatique Cosmos ATOME +4,3% Plate-forme de contrat intelligente

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Filecoin FIL −1,1 % L’informatique

Les cryptos augmentent alors que les investisseurs attendent la décision de la Fed

La plupart des principaux cryptos ont légèrement augmenté un jour avant que la banque centrale américaine n’annonce sa décision sur une éventuelle hausse des taux d’intérêt, et malgré les attaques continues de la Russie contre l’Ukraine et un verrouillage lié au COVID à Shenzhen, un centre technologique chinois.

Le prix du Bitcoin a augmenté de plus de 39 000 $ tôt mardi et a augmenté de plus de 1 % au cours des 24 heures précédentes. Ether tournait au-dessus de 2 600 $ et a augmenté d’environ 2 % au cours de la même période. La plupart des principaux cryptos étaient dans le vert. Le trading de Bitcoin est resté léger alors que les investisseurs ont continué à traiter le climat macroéconomique volatil.

« Nous nous attendons à ce que beaucoup de gens disent: » Peut-être devrions-nous adopter une approche attentiste « , a déclaré Michael Safai, associé directeur de la société de trading quantitatif Dexterity Capital, au programme First Mover de CoinDesk TV.

Les prix de la cryptomonnaie concordaient avec les principaux marchés boursiers. Le Nasdaq, axé sur la technologie, a augmenté de 2,8 %, tandis que le S&P 500 a augmenté de plus de 2 %.

Le journaliste principal des marchés de CoinDesk, Omkar Godbole, a écrit que 1,2 milliard de dollars en bitcoins avaient quitté la bourse Coinbase (COIN), ce qui semblait refléter l’intérêt des investisseurs institutionnels pour l’actif. « Alors que l’action baissière des prix du bitcoin sur quatre mois semble avoir effrayé les commerçants à effet de levier, les institutions axées sur des horizons à plus long terme ne semblent pas perturbées », a écrit Godbole.

La Russie a continué de pilonner la capitale ukrainienne Kiev et d’autres grandes villes, qui ont été confrontées à des crises humanitaires comme on n’en a pas vu en Europe depuis des décennies. Mardi, le Royaume-Uni a retiré la Russie de son statut commercial le plus favorisé. Le statut de commerce le plus favorisé, principe établi par l’Organisation mondiale du commerce, garantit l’égalité de traitement tarifaire et réglementaire entre les membres du groupe. La Russie fait maintenant face à une augmentation de 35% au-dessus des tarifs habituels sur les marchandises. Lundi, un employé de la télévision d’État russe est tombé sur un journal télévisé en direct tenant une affiche protestant contre la guerre. Ses allées et venues sont actuellement inconnues.

On s’attend généralement à ce que la Réserve fédérale américaine augmente ses taux d’intérêt de 25 points de base dans son effort pour maîtriser l’inflation qui risque de s’aggraver avec la poursuite du conflit en Ukraine. Le prix du Brent est tombé en dessous de 100 dollars le baril une semaine après avoir atteint 130 dollars, mais reste toujours plus élevé qu’il y a un an.

Mais Safai a déclaré que « le taux des marchés de la Fed n’est pas quelque chose auquel la crypto » réagirait « parce qu’elle le prend généralement en compte au début ».

« Nous savions que ce taux arrivait depuis longtemps », a-t-il déclaré. « Les commerçants de crypto sont intelligents. » Il a ajouté: « Je ne pense pas que nous allons voir beaucoup de changements sur les marchés de la cryptomonnaie. »

S&P 500 : 4 262 +2,1 %

DJIA : 33 554 +1,8%

Nasdaq : 12 948 +2,8%

Or : 1 917 $ -1,8 %

Connaissances

Les actions chinoises chutent dans un contexte de tensions mondiales

L’économie mondiale est potentiellement au bord du désastre.

L’invasion russe de l’Ukraine, un grenier européen, est susceptible de provoquer des flambées des prix des denrées alimentaires en raison de récoltes interrompues, tandis qu’une augmentation des cas de COVID-19 a déjà conduit à des fermetures dans le centre de fabrication électronique chinois de Shenzhen, perturbant potentiellement la production. Les prix élevés du pétrole pourraient paralyser les dépenses de consommation.

En outre, les régulateurs américains ont continué de faire pression sur les entreprises chinoises cotées en bourse pour des audits avec la menace de radiation si elles ne se conformaient pas. Les entreprises chinoises soutiennent que les informations recherchées sont des secrets d’État confidentiels et ne peuvent être divulguées.

« Wall Street et les fonds sino-américains connaissent bien [Securities and Exchange Commission] règles, et ils coopèrent vigoureusement pour vendre à découvert, et les actions chinoises chutent naturellement », a déclaré Tony Ling, un partenaire de Bizantine Capital basé à Hangzhou, à CoinDesk.

Ling a souligné les dégradations par JPMorgan de 28 actions chinoises cotées aux États-Unis et à Hong Kong, ainsi que les commentaires de la banque selon lesquels les actions technologiques chinoises sont « non investissables » pendant six à 12 mois comme carburant pour la vente massive de ces actions à l’échelle de l’industrie.

« La récente vente à l’échelle de l’industrie devrait se poursuivre en l’absence de support de valorisation », a-t-il déclaré.

Tout cela a nui à l’indice Hang Seng de Hong Kong, qui est une plaque tournante pour les actions cotées en Chine accessibles au monde extérieur. Les investisseurs ont intégré la menace de radiation et d’accélération des hostilités – et la situation incontrôlable du COVID-19 à Hong Kong pour couronner le tout – donnant au marché ses pires jours depuis 2008.

Pourtant, le bitcoin a marché. La semaine a été assez ennuyeuse pour le plus grand actif numérique du monde, car il a rebondi de plus ou moins 2 % toute la semaine. Oui, à certains égards, c’est ce qu’il est conçu pour faire en agissant comme un refuge sûr pour le capital. Cependant, nous avons vu ces derniers mois que le bitcoin a commencé à se négocier comme un actif à risque plutôt qu’une couverture contre l’inflation, ce qui rend l’absence de bitcoin dans cette escarmouche de marché curieuse.

Est-ce parce que le capital retourne aux États-Unis où il voit une opportunité et ne fuit pas nécessairement ? Ou pourrait-il s’agir d’un découplage planifié ? « La chute des actions conceptuelles chinoises n’est plus le fonctionnement normal des actions, mais quelque chose qui incite les fonds occidentaux à se découpler des actions conceptuelles chinoises, provoquant le chaos dans l’économie chinoise », a déclaré Ling de Bizantine.

Il est plus probable que la seule chose qui préoccupe maintenant la crypto est la réunion de la Réserve fédérale et l’annonce attendue par la suite. L’inflation et les taux d’intérêt sont en tête de l’ordre du jour, et la crypto va certainement revenir une fois de plus dans les minutes.

Il se peut que le marché de la cryptomonnaie soit encore « centralisé » autour de la Fed en tant que moteur prééminent de la politique macroéconomique, ce qui le rend peu différent de TradFi.

Le procès-verbal de la dernière réunion de la Fed devrait être publié prochainement. À moins que les actions américano-chinoises ne débordent et que la contagion du marché de Hong Kong ne se propage, ce qui ne semble pas très probable, ce sera à nouveau la Fed qui déterminera les prix de la cryptomonnaie.

Est-ce un cas pour une plus grande décentralisation ?

L’avis du technicien

Le graphique Bitcoin sur quatre heures montre le support/résistance (Damanick Dantes/CoinDesk, TradingView)

Bitcoin (BTC) se remet après plusieurs revers de la zone de résistance de 40 000 $. Les indicateurs techniques sont pour la plupart neutres et le volume des transactions est faible, ce qui suggère qu’une cassure ou une panne est probable cette semaine.

Jusqu’à présent, les acheteurs ont maintenu une base de soutien solide autour de 37 000 $, ce qui pourrait limiter les reculs à court terme. La perte significative de l’élan à la baisse sur le graphique hebdomadaire pourrait également encourager l’activité d’achat, en particulier si une cassure supérieure à 40 000 $ se produit.

Sur le graphique mensuel, cependant, les signaux de momentum sont négatifs, ce qui signifie que la hausse pourrait être limitée vers le niveau de résistance de 46 700 $.

