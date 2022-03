Le prix du SHIBA INU a de fortes chances de fluctuer de 30 %, selon le graphique sur deux semaines | Cryptomonnaie

Le prix du SHIBA INU oscille dans une fourchette depuis plusieurs semaines.

SHIB a imprimé deux barres intérieures consécutives sur le graphique de 2 semaines.

Les traders devraient attendre plus de preuves de la prochaine tendance directionnelle.

Le prix SHIBA INU prévoit un mouvement de 30% dans les semaines à venir. Après la zone de non-échange de la semaine dernière, le jeton meme populaire a imprimé deux barres consécutives à l’intérieur de la semaine, dans une fourchette de 30 %.

L’action des prix de SHIBA INU indique une évasion imminente

Le prix SHIBA INU sur le graphique de 2 semaines a imprimé des barres intérieures consécutives sur le graphique de deux semaines. Les barres intérieures se produisent généralement dans des conditions de marché peu volatiles et peuvent se terminer par des rallyes très explosifs. Il convient de noter que les fourchettes à l’intérieur des barres intérieures peuvent également projeter les futurs objectifs de prix. La bougie précédente de 2 semaines définit une fourchette de 30 % dans les deux sens.

Les traders peuvent envisager d’adopter un plan de trading de type ordre en attente, car la future flambée des prix de 30 % est actuellement imprévisible. Une cassure en dessous du plus bas de deux semaines à 0,00002120 $ est susceptible de faire baisser le prix du Shiba Inu de 30 % au niveau de 61,8 Fibonacci à 0,00001517 $.

Au contraire, un pic au-dessus du sommet actuel de deux semaines à 0,00002247 $ pourrait être le catalyseur pour envoyer le prix SHIB en hausse de 30 % pour défier l’autre côté de la bougie précédente de 2 semaines à 0,00002861 $.

Graphique SHIB/USDT sur 2 semaines

Le prix SHIB est susceptible d’avoir un changement de prix de 30%, mais comme la direction n’est pas claire, la pièce meme doit être considérée comme une zone de non-échange jusqu’à ce que la direction de la tendance soit plus claire. Une invalidation pour le trading de la méthode graphique sur 2 semaines serait de placer un stop loss en face de la future cassure. Par exemple, les haussiers devraient viser 30% au-dessus du prix actuel vers 0,00002976 $ et le Fib de 38,2% à 0,00002975 $ avec un point d’invalidation étant le plus bas des deux semaines précédentes à 0,00002120 $.

Les traders devraient envisager un objectif de 30% en dessous pour atterrir à 0,00001517 $, avec un point d’invalidation étant le sommet des 2 semaines précédentes à 0,0002861.