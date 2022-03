Le prix Dogecoin montre des preuves d’un creux du marché avant que DOGE ne grimpe à 0,16 $ | Cryptomonnaie

Le prix Dogecoin se débat à 0,12 $ mais trouve des acheteurs et un plancher possible.

Les oscillateurs supportent, à tout le moins, un mouvement de réversion moyen vers le haut.

Le profil de volume de DOGE continue d’émettre des signaux de vente imminents.

Le prix Dogecoin est au jour 311 de sa tendance à la baisse, sans aucun signe immédiat d’arrêt. Les traders devront probablement attendre la date cruciale de la saison Gann du 21 mars avant qu’un changement clair de direction ne se produise.

Le prix Dogecoin trouve des baleines et des acheteurs au détail, mais pas de suivi plus élevé

Le prix du Dogecoin a fait allusion à un possible début de retournement haussier lundi. Au lieu de cela, DOGE s’est échangé plus haut de près de 10% mais a été rapidement touché par les vendeurs, faisant chuter DOGE pour un gain de 2%. Ce rejet baissier s’est poursuivi lors de la séance commerciale de mardi.

Les vendeurs ont rapidement pris le relais de la clôture de lundi et ont poussé Dogecoin sous le plus bas et ouvert de lundi. De plus, le volume moyen sur vingt jours de DOGE est à des niveaux jamais vus depuis juillet 2019. Cependant, certains développements dans les oscillateurs de DOGE peuvent laisser entrevoir un répit de la pression de vente.

L’indice composite est actuellement dans des conditions neutres. Si le prix Dogecoin peut maintenir une clôture quotidienne au-dessus de 0,11 $, l’indice composite passera probablement au-dessus de ses deux moyennes. L’inventeur de l’indice composite, Connie Brown, a indiqué dans son livre Analyse technique pour le professionnel du trading que les croisements des moyennes mobiles de l’indice composite dans des conditions neutres sont souvent un précurseur de mouvements expansifs majeurs.

Les traders mis à l’écart reviendront probablement pour acheter le prix Dogecoin s’il peut clôturer à 0,12 $ ou plus. Cela positionnerait DOGE au-dessus du Tenkan-Sen et du Kijun-Sen pour la première fois depuis le 7 février. À partir de là, un élan suffisant pourrait exister pour tester le niveau de résistance primaire à 0,16 $.

DOGE/USDT Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo

Des risques baissiers sont présents et restent hautement probables. Le profil de volume est extrêmement mince entre 0,11 $ et 0,09 $. Chaque fois que les dépenses sont égales ou inférieures à 0,11 $, la probabilité d’une vente massive à un chiffre augmente.