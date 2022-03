Le prix du Dogecoin risque de s’effondrer alors que les adresses de portefeuille contenant DOGE prennent un coup | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin pourrait plonger en réponse à la baisse de l’activité du réseau et à la demande de la même pièce parmi les investisseurs.

Le nombre d’adresses de portefeuille détenant Dogecoin a récemment chuté de 14,5% à 3,89 millions, indiquant une demande réduite pour la pièce meme.

Les analystes pensent que le prix du Dogecoin pourrait chuter à 0,09 $ dans le cycle de prix en cours.

Le prix du Dogecoin pourrait chuter à mesure que le nombre d’investisseurs dans le réseau de la même pièce diminue. Le prix de la pièce meme pourrait poursuivre sa tendance à la baisse, selon les analystes de Netcost-Security.

Le prix du Dogecoin risque de baisser davantage à mesure que l’adoption décline

D’après les données d’IntoTheBlock, les adresses Dogecoin ont connu une baisse significative, chutant de près de 15 %, passant de 4,55 millions d’adresses à 3,89 millions. Les adresses en baisse indiquent une diminution constante de l’intérêt des investisseurs et de l’adoption de la pièce meme.

Les partisans pensent que Shiba Inu et Dogecoin ont dû faire face à une bataille difficile alors que leurs prix ont du mal à se redresser. Les mêmes pièces ont frappé la niche et les analystes prédisent une nouvelle baisse du cycle des prix en cours.

Dogecoin-killer Shiba Inu et Dogecoin ont subi une baisse de prix à deux chiffres au cours des deux dernières semaines. La treizième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière est à près de 85% de son niveau record, et les analystes pensent qu’il y a de la place pour un nouvel effondrement.

Les analystes ont évalué la tendance des prix Dogecoin et ont présenté une perspective baissière. Les analystes de Netcost-Security affirment que le prix Dogecoin suit le coin descendant précédent, considéré comme un indicateur baissier pour la pièce meme.

La baisse du prix Dogecoin a été prolongée pour la plupart, selon les analystes de Netcost-Security. La ligne de tendance continue d’être testée et le prix du Dogecoin rebondit. Le prix du Dogecoin a atteint sa clôture quotidienne la plus basse au cours des 300 derniers jours le 13 mars 2022. La tendance à la baisse du prix du Dogecoin a commencé en mai 2021 et s’est prolongée au cours des neuf derniers mois.

Les analystes estiment que le prix du Dogecoin pourrait atteindre un objectif de baisse de 0,09 $.