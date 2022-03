Le prix de Cardano se resserre près du support, augmentant les chances d’un nouveau creux annuel | Cryptomonnaie

Le prix Cardano maintient un support proche de 0,78 $ pendant dix jours consécutifs.

L’ADA reste proche d’un minimum d’un an malgré l’accumulation massive de baleines.

Les risques de baisse dans la zone de valeur de 0,35 $ restent élevés, mais les signes d’un retournement haussier continuent de se développer.

Le prix de Cardano continue d’afficher une faiblesse substantielle et un manque de participation. De plus, contrairement aux principaux détenteurs de portefeuilles qui triplent leurs avoirs, le volume des commerçants de détail est à des niveaux historiquement bas, certaines bourses enregistrant un volume historiquement bas.

Les acheteurs de Cardano continuent d’accumuler près de 0,80 $

Le prix de Cardano reste près de 75% en dessous de son niveau record, sans aucune preuve réelle que des commerçants de détail souhaitent acheter ADA avec une remise aussi drastique. Du point de vue d’Ichimoku, Cardano reste exceptionnellement baissier.

Toutes les conditions dont les vendeurs à découvert ont besoin pour générer une vente massive de Cardano sont réunies depuis plusieurs semaines. Pourtant, les vendeurs n’ont pas été en mesure de pousser Cardano à une clôture en dessous de la zone de valeur de 0,78 $.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo ADA/USD

0,78 $ est le retracement critique de Fibonacci à 61,8 % du plus haut historique au plus bas de la barre forte sur le graphique mensuel à 0,33 $. Sur son graphique journalier, il s’agit du dernier niveau de support primaire pour le prix de Cardano.

Cependant, le graphique Point and Figure de Cardano montre qu’un puissant schéma haussier peut se produire si le prix de Cardano peut attraper une offre.

Une configuration longue hypothétique est maintenant présente pour le prix Cardano avec un ordre d’achat stop à 0,88 $, un stop loss à 0,80 $ et un objectif de profit à 1,22 $. L’idée commerciale représente une récompense de 4,25: 1 pour le risque. Un stop suiveur de deux à trois cases aiderait à protéger tout profit implicite réalisé après l’entrée.

ADA/USD $2.00/3-box Reversal Point and Figure Chart

L’idée d’échange long est basée sur un modèle Point and Figure connu sous le nom de Fakeout baissier. Les modèles Bearish Fakeout se développent souvent comme le plus bas principal ou de confirmation qui précède une inversion de tendance haussière plus large ou un mouvement correctif.

L’idée longue hypothétique est invalidée si le prix Cardano imprime un nouveau O à 0,78 $. Le fait de ne pas maintenir le niveau de prix de 0,78 $ pourrait générer un crash flash vers le prochain nœud à volume élevé entre 0,35 $ et 0,40 $.