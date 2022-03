Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, XRP : les traders crypto continuent de tenir, mais pour combien de temps ? | Cryptomonnaie

La consolidation des prix du Bitcoin se poursuit, l’traders reste sous contrôle mais les traders se défendent fermement.

Le prix du Bitcoin continue de se consolider. Le prix Ethereum confirme, encore une fois, une condition d’entrée courte majeure d’Ichimoku. La consolidation des prix XRP offre des opportunités de profit aux positions longues et courtes.

Le prix du Bitcoin continue de vexer les traders, mais une chute n’est pas loin

L’action sur les prix du Bitcoin a connu de nombreux contrecoups au cours des trente derniers jours. Plusieurs tentatives pour pousser Bitcoin plus bas ont été tentées. De même, de nombreuses tentatives pour ramener Bitcoin à des conditions haussières ont également été tentées et rejetées.

Il est décidément baissier étant donné où Bitcoin se trouve actuellement dans le système Ichimoku Kinko Hyo. Cependant, le seuil nécessaire pour convertir le prix du Bitcoin en un marché haussier a nettement baissé. En conséquence, le nuage Ichimoku est devenu très mince à partir d’aujourd’hui. Les nuages ​​minces d’Ichimoku représentent la faiblesse. Cela signifie que si le prix du Bitcoin peut clôturer au-dessus du Tenkan-Sen et du Kijun-Sen, à 40 125 $ ou plus, il devrait facilement dépasser le nuage Ichimoku.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo BTC/USD

Le prix du bitcoin doit clôturer à 44 600 $ ou plus pour confirmer une cassure haussière idéale d’Ichimoku. La cible probable avant de rencontrer une résistance est la zone de valeur de 53 000 $.

Une clôture quotidienne à 37 000 $ ou moins confirmerait une cassure baissière idéale d’Ichimoku et ferait probablement baisser le prix du Bitcoin aux plus bas de juin 2021 et juillet 2021 près de 30 000 $.

Le prix d’Ethereum montre que les traders ont du mal à faire baisser l’ETH

L’action des prix d’Ethereum, comme celle de Bitcoin, est extrêmement baissière sur le graphique quotidien d’Ichimoku. La structure et les conditions générales de l’ETH reflètent presque tous les Bitcoins, sauf un. Ethereum montre une cassure idéale baissière d’Ichimoku confirmée.

Cependant, malgré la cassure baissière idéale d’Ichimoku, le prix d’Ethereum n’a pas réussi à s’effondrer. Fait intéressant, l’ETH a déclenché onze fois une évasion Ichimoku baissière idéale depuis le 3 mars. Néanmoins, les traders ne peuvent pas ou ne veulent pas pousser l’ETH par-dessus le rebord.

Indépendamment de la raison pour laquelle le prix Ethereum se maintient toujours dans la zone de valeur de 2 500 $, il n’y a aucune raison technique pour laquelle il affiche une quelconque force. En plus de la confirmation de la cassure idéale d’Ichimoku Bearish, l’ETH est en dessous du point de contrôle du volume de 2022, reste en dessous du fanion baissier et est maintenant en dessous du retracement de Fibonacci de 61,8% du plus haut historique au plus bas de la barre forte sur le graphique hebdomadaire à 2 570 $.

Graphique quotidien ETH/USD Ichimoku Kinko Hyo

Les risques de baisse du prix d’Ethereum sont probablement limités aux creux de juin 2021 et juillet 2022 proches de la zone de valeur de 1 800 $.

Le potentiel de hausse est probablement plafonné au sommet du nuage Ichimoku (Senkou Span B) et à la ligne de tendance supérieure du fanion baissier, tous deux à 2 900 $.

Le prix XRP pourrait aller dans les deux sens; les haussiers et les baissiers attendent maintenant

L’action des prix XRP montre des conditions de trading très différentes par rapport à BTC et ETH. Le graphique quotidien d’Ichimoku montre que le XRP est bloqué dans le Cloud. Le 0,78 $ est le niveau de résistance principal et contient le Tenkan-Sen et le sommet du nuage Ichimoku (Senkou Span A). $0.73 contient le Kijun-Sen et le bas du Cloud (Senkou Span B).

Bien que le nuage représente la volatilité et l’indécision, il existe un biais qui a une probabilité plus élevée de se produire que l’autre. Les deux niveaux les plus forts du système Ichimoku, le Kijun-Sen et le Senkou Span B, représentent l’endroit où les baissiers doivent clôturer le prix XRP en dessous pour déclencher une cassure Ichimoku baissière idéale. Cependant, la durée de Chikou devrait être dans un espace ouvert, ce qui signifie que XRP a besoin d’une clôture quotidienne à 0,695 $ ou moins – ou 10 % en dessous de l’ouverture du mardi.

Graphique quotidien Ichimoku Kinkon Hyo XRP/USD

Sur le long côté, le chemin est beaucoup plus facile. Le Tenkan-Sen et le Senkou Span A représentent les niveaux les plus faibles. Pour déclencher une cassure haussière idéale d’Ichimoku, le prix XRP a besoin d’une clôture quotidienne égale ou supérieure à 0,825 $ – ou 6,5 % au-dessus de l’ouverture du mardi.

Le potentiel de hausse du prix XRP à court terme est probablement limité à la zone de valeur de 1,05 $, et les risques de baisse sont limités à la fourchette de 0,50 $.