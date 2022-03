L’adoption de la crypto va monter en flèche en Corée du Sud alors que le président élu n’impose aucun impôt sur les gains | Cryptomonnaie

La capitalisation boursière mondiale de la cryptomonnaie a augmenté de 72,8 milliards de dollars au cours des dernières 24 heures. Les partisans estiment que la capitalisation boursière pourrait encore s’apprécier une fois que la Corée du Sud adoptera une position pro-crypto en matière de fiscalité.

Le nouveau président sud-coréen Yoon Suk-yeol est pro-crypto. Le président élu s’est engagé à faire une grande poussée de crypto-monnaie en Corée du Sud, en n’imposant aucun impôt sur les gains de crypto-monnaie jusqu’à 40 000 $.

Yoon Suk-yeol prend ses fonctions en mai 2022 ; le président élu tient à favoriser l’adoption de la technologie blockchain. Yoon s’est engagé à autoriser l’introduction d’offres initiales de pièces dans le cadre du plan plus large d’adoption de la cryptomonnaie en Corée du Sud.

Le président élu prévoit de n’imposer aucune taxe sur les gains de trading de crypto-monnaie jusqu’à 50 millions de won. Yoon Seong-han, secrétaire général de la Korea Blockchain Association, aurait déclaré :

Nous nous félicitons certainement de sa position car il est confiant quant à la dynamisation de l’industrie. Comme les ICO sont désormais interdites, nous n’avons d’autre choix que d’émettre des pièces à Singapour et dans d’autres pays. Les entreprises et les startups pourront facilement lever des fonds auprès d’investisseurs [if the ban is lifted].