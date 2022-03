La cassure du bitcoin est insaisissable alors que les commerçants évaluent le prix de sept hausses de taux de la Fed pour 2022 | Cryptomonnaie

Le bitcoin a chuté et les contrats à terme sur actions américaines ont subi des pertes, car les négociants en dérivés de taux d’intérêt s’attendent à ce que la Réserve fédérale américaine (Fed) puisse augmenter ses taux sept fois cette année et que le cycle de resserrement culmine à un niveau plus élevé que prévu.

La principale crypto-monnaie s’est échangée en baisse de 3% sur la journée à 38 300 dollars lors de la session européenne, après avoir presque testé la barre des 40 000 dollars tard lundi, selon les données de CoinDesk.

Les contrats à terme liés à l’indice Nasdaq 100, riche en technologies, se sont négociés en baisse de 0,5 %, signalant une aversion continue pour le risque. Lundi, l’indice a chuté de 2%, entraînant le S&P 500 et le Dow Jones à la baisse alors que les investisseurs ont fait tourner l’argent vers des actions de valeur à partir d’actions de croissance avant une hausse imminente des taux de la Fed mercredi.

Lundi, les swaps d’indices au jour le jour ont vu le taux des fonds fédéraux ou le taux d’intérêt de référence à 1,85 % après la réunion de décembre. Un swap d’indice au jour le jour est un accord dans lequel un taux fixe est échangé contre un indice publié prédéterminé d’un taux de référence au jour le jour au jour le jour.

En d’autres termes, avec le taux effectif actuel des fonds fédéraux à 0,08 %, les traders s’attendaient à un resserrement de 175 points de base pour 2022. Cela équivaut à des hausses de taux de sept quarts de point de pourcentage (25 points de base). Les marchés avaient intégré deux des sept hausses de taux, en laissant cinq sur la table après l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février.

La nouvelle révision des prix hawkish s’aligne sur les prédictions du géant de la banque d’investissement Goldman Sachs. Cela suggère de sombres perspectives à court terme pour les actifs à risque, y compris le bitcoin, d’autant plus que les traders voient les taux d’intérêt culminer à environ 2,57 % au second semestre 2023 – en hausse de 50 points de base en une semaine et de 100 points de base cette année, selon Reuters. .

Marc Chandler, stratège en chef du marché chez Bannockburn Global Forex, a déclaré que la Fed devrait relever les prédictions du taux d’intérêt dit terminal ou maximal à 3% par rapport à la projection de décembre de 2,5%.

On s’attend à ce que la Fed lance le cycle de resserrement mercredi avec une hausse des taux de 25 points de base.