Le prix XRP forme un piège haussier avant une correction de 16% | Cryptomonnaie

L’action des prix XRP a attrapé des traders dans un piège à traders ce week-end.

L’action des prix d’ondulation a vu une cassure haussière suivie d’un net retracement à la baisse.

Attendez-vous à voir une baisse accélérée alors que les traders changent de camp pour sortir de leurs positions perdantes.

L’action des prix Ripple (XRP) est sur le point de briser sa tendance haussière à court terme alors que les traders se sont retrouvés piégés au cours du week-end dans leur tentative de dépasser 0,8390 $. À la suite de cette cassure, l’action des prix a chuté d’environ 11 %, entraînant des pertes importantes pour les traders. Certains traders ne savent pas quoi faire ensuite, car les marchés mondiaux deviennent de plus en plus nerveux de jour en jour avec plusieurs courbes de rendement prédisant une récession imminente. Attendez-vous à ce que 0,7304 $ se maintienne pour l’instant, soutenu par la moyenne mobile simple à 55 jours et un plancher à court terme, mais une fois que les haussiers auront mis fin à leurs pertes, attendez-vous à voir une baisse déclenchée vers 0,6264 $, le plus bas de février.

Le prix du XRP devrait retester les plus bas de février

L’action des prix XRP était une valeur aberrante samedi alors qu’une hausse ou une cassure haussière a poussé le prix au-dessus de 0,8390 $, mais a été interrompue par des baissiers sautant sur la fenêtre d’entrée et repoussant l’action des prix au niveau pivot à 0,7590 $. Bien qu’un triangle relativement haussier se soit formé, la cassure précoce de ce week-end a piégé de nombreux haussiers dans le processus qui pourraient maintenant commencer à basculer du côté de la vente. Cela pourrait ajouter du volume aux offres et voir les acheteurs renversés avec trop d’offre en XRP.

L’action des prix XPR pourrait, dans une première phase, chuter à 0,7304 $, le creux à court terme de début mars et la moyenne mobile simple (SMA) à 55 jours juste en dessous. D’autres ventes pourraient suivre car l’indice de force relative est encore assez élevé et a encore beaucoup de place pour baisser avant d’être survendu. Cela ouvre la porte à une baisse de l’écart vers 0,6264 $ ou 0,6000 $, avec le premier un niveau historique à partir du 23 mai et le niveau de support S1 mensuel, avant que l’action des prix XPR ne se retourne pour un afflux haussier.

Graphique journalier XRP/USD

Avec le Nasdaq à la porte d’entrée ce matin, il se pourrait bien qu’un rebond sur la ligne de tendance ascendante verte à court terme se produise pour aujourd’hui. Attendez-vous à voir une attaque à 0,7843 $. Un pop au-dessus ouvrirait la porte à plus de gains mercredi et jeudi, remettant 0,8390 $ sur le dossier et voyant les traders accumuler soigneusement une plus grande participation dans l’action des prix afin de ne pas se faire piéger à nouveau. Un saut vers 0,9300 $ pourrait être un peu trop exagéré, mais pourrait avoir du sens car le SMA de 200 jours et le pivot de résistance mensuel à R1 pourraient fonctionner comme un aimant pour décharger les positions longues. C’est également un niveau où les baissiers pourraient prendre des positions courtes pour défendre la marge au-dessus du SMA de 200 jours et préserver la croix de la mort.