Le prix du MATIC chute alors que Binance arrête les dépôts et les retraits en raison des problèmes de réseau de Polygon | Cryptomonnaie

Le prix MATIC pourrait encore baisser car la solution de mise à l’échelle Ethereum a été touchée par un problème à l’échelle du réseau. Le réseau Polygon a depuis déclaré le problème résolu et a révélé que la blockchain est désormais stable.

Le prix MATIC a baissé en réponse à un problème à l’échelle du réseau. Le réseau Polygon a subi une panne qui a touché l’ensemble de la blockchain de la solution de mise à l’échelle Ethereum. Suite à l’émission, le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, Binance, a interrompu les dépôts et les retraits de l’altcoin.

L’équipe de développement derrière le réseau MATIC a répondu à l’avis de Binance d’arrêter les dépôts et les retraits de l’altcoin et a confirmé que la blockchain de preuve de participation est désormais stable et fonctionne correctement.

L’équipe a confirmé que tous les fonds des utilisateurs sont en sécurité et Binance met actuellement à niveau les nœuds. L’échange synchronisera les données de bloc avant d’être mis en ligne, facilitant les dépôts et les retraits MATIC sur la plate-forme.

L’échange a informé les utilisateurs qu’aucune autre annonce ne sera publiée. Une fois le réseau Polygon stable, l’échange rouvrira les installations de dépôt et de retrait des utilisateurs.

Les analystes ont évalué la tendance des prix MATIC et ont noté une tendance à la baisse sur une période d’une journée. Un motif en coin descendant est considéré comme un indicateur d’une tendance à la baisse de l’altcoin. Le jeton de la solution de mise à l’échelle Ethereum formait auparavant un coin ascendant ou montant; cependant, la tendance s’est inversée, indiquant un récit baissier maintenant pour MATIC.

Les analystes de Netcost-Security pensent que le prix MATIC envisage une hausse de 36 % en fonction d’un suivi du modèle de biseau ascendant ; cela implique une reprise massive de l’altcoin.