Prix ​​Shiba Inu pour compléter le modèle baissier avec une baisse de 70% | Cryptomonnaie

L’action des prix de Shiba Inu entraîne une pression sur les prix par rapport à la base du triangle technique à 0,00002140 $.

L’action des prix SHIB est prête à tester le plus bas de son existence.

Alors que les marchés mondiaux menacent de sombrer dans une récession, les investisseurs fuiront les crypto-monnaies dans les prochains jours.

L’action des prix du Shiba Inu (SHIB) est sur le point de sortir d’un triangle baissier qui a dicté l’action des prix au cours des deux derniers mois. Avec une pause à la baisse, la place s’ouvre pour une baisse de près de 70% vers les niveaux les plus bas de son existence alors que les investisseurs fuient les crypto-monnaies dans l’ensemble, suite à de plus en plus de rapports indiquant que les marchés mondiaux entrent en récession. Avec cette projection désastreuse à l’esprit, attendez-vous à voir une nouvelle saignée de l’action des prix SHIB alors qu’elle retombe à 0,00000655 $.

L’action des prix du Shiba Inu saigne alors que les investisseurs fuient les craintes de récession

L’action des prix de Shiba Inu voit une énorme pression se former de la part des traders essayant de sortir du triangle baissier alors que de plus en plus de vents contraires se combinent chaque jour. La situation en Ukraine et les nouvelles fermetures en Chine posent à nouveau des problèmes de chaîne d’approvisionnement, et les banques commencent à utiliser plus souvent le mot récession dans leurs rapports sur l’avenir. Cela pèse sur le sentiment des investisseurs, car les crypto-monnaies sont mises en retrait et assistent à une sortie quotidienne de liquidités des investisseurs qui mettent fin à leurs positions.

Le prix SHIB semble tomber en dessous de 0,00002140 $ à tout moment maintenant, avec un élan considérable derrière le croisement de la mort avec la moyenne mobile simple (SMA) à 55 jours en dessous de la SMA à 200 jours. À côté de cela, l’indice de force relative est loin d’être survendu, ouvrant la porte aux vendeurs à découvert pour prendre encore plus de gains dans la tendance baissière. Attendez-vous à voir une forte baisse dans les prochains jours vers 0,00001000 $, cassant les niveaux de support mensuels S1 et S2 en cours de route, pour trouver un plancher proche de 0,00000607 $, qui est proche du niveau le plus bas de SHIB.

Graphique journalier SHIB/USD

Bien que des drapeaux rouges surgissent sur tous les marchés financiers, les investisseurs pourraient encore travailler à un revirement pour tenter de regarder au-delà de la crise actuelle. Si les banques centrales peuvent sortir les économies de cette situation désastreuse, attendez-vous à ce que les investisseurs commencent à acheter des crypto-monnaies pour profiter de remises lucratives. Cela pourrait se transformer en un revirement et voir l’action des prix remonter au-dessus de 0,00002500 $, cassant la SMA baissière de 55 jours et atteignant 0,00002787 $, au-dessus du niveau de Fibonacci de 28,6 %.