Bitcoin n’est pas affecté par l’effondrement de Hang Seng à Hong Kong | Cryptomonnaie

Flora Li, directrice de l’Institut de recherche Huobi, a déclaré à CoinDesk que cette volatilité du marché était largement due aux développements réglementaires en Chine et aux États-Unis, et n’est pas liée à des facteurs macroéconomiques plus larges, c’est pourquoi elle n’a pas eu d’impact sur le marché de la cryptomonnaie.

« Vendredi dernier, la SEC a divulgué une liste de risques de radiation comprenant cinq sociétés chinoises cotées aux États-Unis, suscitant des inquiétudes chez les investisseurs concernant la radiation des actions chinoises, de sorte que les investisseurs chinois et américains ont vendu », a-t-elle déclaré à CoinDesk par e-mail. Les investisseurs à Hong Kong ont également vendu en raison des liens entre le marché du territoire et celui de la Chine, a-t-elle ajouté.

Même si le déclin du marché de Hong Kong est réglementaire et non macroéconomique, certains investisseurs regardent à court terme et appellent à la prudence. Andrew Bakst, CIO de Bizantine Capital, a déclaré à CoinDesk qu’il voyait une économie mondiale fragile qui devait d’abord se briser avant de pouvoir revenir plus forte.