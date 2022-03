Le prix de Cardano affiche une correction entrante de 15 % | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano sur le dos alors que le prix subit une pression baissière

L’action sur les prix de l’ADA voit les baissiers profiter d’une certaine marge de manœuvre pour aller encore à la baisse

Attendez-vous à voir la pression monter, entraînant une possible baisse de 15 % en cours de journée à 0,687 $

Le prix de Cardano (ADA) subit une pression technique classique à la baisse alors que les plus hauts inférieurs poussent les traders contre un plancher, bien que ce plancher se maintienne pour le moment. Alors que la pression semble prête à tomber en dessous des niveaux actuels, attendez-vous à voir une chute violente et rapide qui semble historiquement compléter un swing trade. Une fois le swing trade terminé, attendez-vous à voir des traders arriver et effectuer un rebond comme mouvement de prépositionnement pour une course haussière.

Le prix de Cardano devrait effectuer un couteau tombant sous une pression baissière massive

Le prix de Cardano est assiégé par les baissiers car ils utilisent une fenêtre d’opportunité pour pousser l’action des prix encore plus à la baisse. Les vents contraires des pourparlers de paix bloqués entre la Russie et l’Ukraine ne font que plaider en faveur d’une nouvelle action à la baisse sur les prix de l’ADA. L’indice de force relative (RSI) n’étant pas encore en territoire de survente, une fenêtre d’opportunité s’offre aux baissiers pour éliminer une autre dévaluation de 15 % de l’action des prix.

L’action des prix de l’ADA voit cette pression monter alors que des hauts plus bas se forment contre un fond plat à 0,785 $. Attendez-vous à voir une rupture brutale déclenchée par toute forme de gros titre négatif ou le Nasdaq qui chute à nouveau de plus de 1 %. Une cassure en dessous de 0,785 $ n’est pas susceptible de voir beaucoup de soutien en cours de route jusqu’à 0,720 $ au niveau de support mensuel S1. Peut-être plus important est 0,687 $, un niveau qui remonte au 15 février 2021, et sera le point final d’un swing trade qui a duré plus d’un an.

Graphique journalier ADA/USD

Soit la pause, puis rebondit sur le support mensuel S1, soit le niveau technique de 0,687 $ pourrait être des niveaux qui voient les traders revenir sur les lieux. Une fois le swing trade terminé, un rebond technique correspondrait au récit et inciterait les investisseurs à regarder au-delà de la situation désastreuse actuelle sur la scène mondiale vers le potentiel qui les attend, et un rallye de secours une fois qu’une trêve est signée et que des engagements ont été pris entre La Russie et l’Ukraine. Un contre-mouvement entraînerait au moins un retour à 1,00 $, le pivot mensuel et la moyenne mobile simple sur 55 jours comme contrepoids pour empêcher le rallye haussier de surchauffer.