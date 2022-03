Le prix d’Algorand s’affaiblit et pourrait s’effondrer à 0,60 $ | Cryptomonnaie

Le prix d’Algorand a touché 0,67 $ pour la quatrième fois en environ un an sur le graphique de 2 jours.

Le prix ALGO se négocie actuellement en dessous du support de la semaine dernière à 0,70 $.

L’altcoin doit se consolider au-dessus de 0,77 $ pour invalider la thèse baissière.

Le prix d’Algorand (ALGO) pourrait connaître une nouvelle action à la baisse de 20%, les baissiers ayant réussi à traverser la zone de support de la semaine dernière.

Le prix d’Algorand s’approche de la fin car le support peut se transformer en résistance

Le prix d’Algorand se négocie en dessous de la zone de support de la semaine dernière, les baissiers préparant le terrain cette semaine. Maintenant, les haussiers s’accrochent à un fil mince car ils ont réussi à établir une bougie Doji après la vente de lundi matin. Le prix ALGO se négocie actuellement à 0,70 $ et teste à nouveau la zone de support cassée.

Les traders qui restent longs pourraient potentiellement être piégés dans l’achat d’un signal mitigé sur le prix ALGO, car il pourrait y avoir un motif en étoile du matin imprimé à la fin du chandelier actuel de 2 jours. Malgré un schéma haussier classique en devenir, il convient de noter que le volume ne montre toujours pas de signal clair de retournement. De plus, le plus bas imprimé d’hier est maintenant le plus bas imprimé en février.

Graphique ALGO/USD sur 2 jours

Les traders permettront probablement aux optimistes d’Algorand d’ouvrir des positions et même de pousser le prix d’ALGO de 5 à 7 % supplémentaires avant de révéler à nouveau leur véritable pouvoir. Les commerçants plus sûrs devraient rester à l’écart ou chercher à vendre le prix ALGO à environ 0,735 $ et 0,745 $, respectivement. Les baissiers viseront probablement les creux de 2021 autour de 0,60 $, 20 % en dessous des prix actuels.

Malgré les indicateurs baissiers, les haussiers ont une carte d’as à jouer, à savoir que le prix ALGO a testé la zone de 0,67 $ pour la quatrième fois. Les extrémistes ALGO devraient considérer les conditions actuelles du marché comme un moment de tout ou rien, car la quatrième touche de tout support ou résistance est généralement le catalyseur.

L’invalidation de la thèse baissière du prix d’Algorand se produira si les haussiers peuvent produire suffisamment de pouvoir d’achat pour faire grimper le prix d’ALGO de 10 % supplémentaires pour se consolider au-dessus de 0,77 $. Si cela se produisait, les investisseurs devraient s’attendre à un pic vers 0,95 $ et potentiellement 1,00 $, un redressement de plus de 50 % au-dessus du prix actuel d’Algorand.