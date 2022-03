Prix ​​​​Algorand au point d’inflexion, ALGO prêt pour un rallye de 60% | Cryptomonnaie

Le prix d’Algorand se négocie au-dessus du niveau de support de 0,675 $ et envisage la liquidité collectée en dessous.

Un balayage de 0,675 $ entraînera probablement un mouvement exponentiel de 60 % à 1,103 $.

Un chandelier quotidien clôturé en dessous de 0,6185 $ créera un plus bas inférieur et invalidera la thèse haussière d’ALGO.

Le prix d’Algorand (ALGO) est arrivé à un point d’inflexion qui consiste en une confluence entre un niveau de support et un pool de liquidités.

Prix ​​d’Algorand au point de rupture

Le prix d’Algorand s’est effondré d’environ 76 % depuis son pic du 18 novembre. Cette baisse massive a brisé tous les niveaux de support sur son chemin et les a transformés en barrières de résistance.

Actuellement, ALGO oscille au-dessus du niveau de support quotidien à 0,675 $, en dessous duquel repose la liquidité stop-vente formée après le triple fond à la mi-2021. Par conséquent, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que les teneurs de marché poussent le prix d’Algorand à descendre en dessous de 0,675 $ pour collecter cette liquidité.

Ce passage en dessous dudit niveau de support sera un développement clé qui signale le début d’une tendance haussière. À partir de là, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix d’Algorand remonte de 20 % et reteste l’obstacle immédiat à 0,818 $.

Les acteurs du marché qui ont pris une position longue à 0,675 $ peuvent enregistrer des bénéfices à 0,818 $, en supposant une perspective prudente. Dans certaines circonstances, ALGO pourrait transformer l’obstacle de 0,818 $ en un niveau de support, ce qui ouvrira la voie aux haussiers pour propulser le prix d’Algorand de 35 %, portant le gain total à 60 %.

Graphique ALGO/USDT sur 1 jour

Alors que les choses s’améliorent pour le prix d’Algorand en raison du niveau de support et de la confluence du pool de liquidités, un chandelier quotidien proche de 0,6185 $ créera un creux plus bas. Cette décision faussera les chances en faveur des baissiers et invalidera la thèse haussière du prix d’Algorand.