Les acheteurs de Bitcoin à court terme passent aux détenteurs à long terme : Glassnode | Cryptomonnaie

Au cours de la semaine dernière, les détenteurs à long terme de Bitcoin ont augmenté leurs dépenses à un niveau qui suggère une réduction des risques du marché, mais le hodling reste la stratégie d’investissement prédominante.

Des vents contraires macroéconomiques incertains ont probablement précipité l’augmentation des ventes la semaine dernière par les détenteurs à long terme et secoué certains détenteurs à court terme de leurs positions selon les données de la société d’analyse de blockchain Glassnode. La semaine dernière, les pièces de plus de six mois représentaient 5 % des dépenses totales, un niveau jamais vu depuis novembre dernier.

Les détenteurs à court terme (STH) qui détiennent des pièces depuis moins de 155 jours continuent de diminuer en nombre, mais pas nécessairement en raison de la vente. Glassnode suggère que s’il est généralement plus courant que STH vende, la récente baisse de l’offre de STH « ne peut se produire que lorsque de grandes parties de l’approvisionnement en pièces sont inactives et franchissent le seuil d’âge de 155 jours, devenant l’approvisionnement à long terme ».

Les modèles d’accumulation de Bitcoin (BTC) ne suggèrent pas encore de comportements de marché baissier, car la pression de vente globale reste constante. De plus, plus de 75% de l’offre en circulation de BTC est inactive depuis au moins six mois malgré la récente augmentation des ventes. Glassnode dit que cela indique que les investisseurs sont encore majoritairement des hodlers.

Les détenteurs de Bitcoin à long terme ont augmenté leurs ventes la semaine dernière. – nœud de verre

Glassnode a noté que les ventes ont eu lieu sur un marché relativement fort qui a évité tout mouvement significatif à la hausse ou à la baisse et est resté limité pendant la majeure partie de cette année. On pense que cela évite un événement de capitulation qui survient souvent à la fin d’un cycle baissier. Il n’y a pas eu de capitulation significative depuis mai dernier, lorsque le prix du BTC est passé de 58 771 $ à 34 977 $ au cours d’une période de 15 jours selon CoinGecko.

La période allant de l’événement de capitulation de mai à octobre a marqué la dernière fois que l’accumulation de BTC ressemblait à un comportement de marché baissier.

Les modèles d’accumulation de BTC sont toujours au-dessus des tendances du marché baissier. – nœud de verre

Le ratio profits/pertes de l’offre de STH est toujours proche du plus bas historique fixé à la mi-2021. Actuellement, 82% des pièces STH sont détenues à perte, ce qui, selon Glassnode, est une indication de la phase ultérieure d’un marché baissier lorsque des investisseurs avertis envoient leurs pièces en chambre froide pour attendre le retour à des marges bénéficiaires positives.

Les détenteurs à court terme enregistrent des pertes quasi record. – nœud de verre

Comme indiqué dans la mise à jour du marché BTC de la semaine dernière, les sorties de devises restent assez élevées. Coinbase a connu ses sorties les plus importantes en près de cinq ans la semaine dernière avec 31 130 BTC quittant la bourse. Ces sorties illustrent la réputation croissante de Bitcoin en tant qu’incontournable dans le portefeuille d’un investisseur moderne, et une réticence supplémentaire à liquider à la hâte.