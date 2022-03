Le prix de Solana teste la patience des détenteurs avant un rallye de 25% | Cryptomonnaie

Le prix de Solana approche de la fin d’un coin en baisse, faisant allusion à une hausse de 24 % à 112 $.

La consolidation en cours entraînera probablement un passage explosif à 105 $ avant de retester 112 $.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 75,33 $ invalidera la thèse haussière de SOL.

L’action des prix de Solana continue de se resserrer à l’approche de la fin d’une configuration convergente. Une cassure de ce modèle entraînera probablement un mouvement volatil pour SOL.

Le prix de Solana se prépare à la volatilité

Le prix de Solana a établi deux plus hauts et trois plus bas depuis le crash du 22 janvier. Les points d’oscillation de la plage peuvent être connectés à l’aide de lignes de tendance pour former un biseau descendant. Cette formation technique penche haussière et prévoit une ascension de 24%, déterminée en ajoutant la distance entre le premier swing haut et bas au point de cassure.

En supposant que le prix de Solana produise un chandelier quotidien au-dessus de 91,04 $, cela signalera une cassure. Dans un tel cas, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que SOL rebondisse de 24 % et atteigne l’objectif prévu à 112,84 $.

Cependant, ce mouvement pourrait s’arrêter autour de 105,82 $, où SOL a atteint des sommets égaux du début à la mi-février. Un dépassement de ce niveau permettra aux teneurs de marché d’exploiter la liquidité d’arrêt d’achat qui se trouve au-dessus. Au-delà de cette barrière, la hausse des prix de Solana semble plafonnée à 112,84 $.

Graphique SOL/USDT sur 1 jour

Indépendamment de la tendance haussière, si la principale action sur les prix du crypto Bitcoin tourne au vinaigre et se bloque, le prix de Solana et les altcoins suivront. Si la baisse qui en résulte produit un chandelier quotidien en dessous de 75,33 $, cela créera un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière du SOL.

Dans ce scénario, le prix de Solana pourrait continuer à baisser et retester un niveau de support stable à 66,88 $ qui absorbe la pression de vente. Ici, les acheteurs auront une chance de réessayer d’établir une nouvelle tendance haussière.