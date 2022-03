Musk ne prévoit pas de vendre ses cryptos | Cryptomonnaie

Bitcoin s’est légèrement renforcé au cours de la dernière journée à 38 800 (+0,5%). Ethereum a perdu 0,8 %, tandis que les autres principaux altcoins du top 10 ont affiché une amplitude de -2,4 % (Avalanche) à +3,7 % (Terra).

Selon CoinMarketCap, la capitalisation totale du marché de la crypto a augmenté de 0,4 % en 24 heures, pour atteindre 1,73 billion de dollars. L’indice de dominance Bitcoin a augmenté de 0,3 point à 42,7 %.

L’indice de peur et de cupidité est à 21 (-2 points) maintenant et reste dans un état de « peur extrême ».

Bitcoin a mis à jour ses plus bas hebdomadaires autour de 37 500 $ aujourd’hui. Par la suite, la première crypto-monnaie a rebondi, dépassant brièvement les 39 300 dollars en milieu de journée aux nouvelles d’Elon Musk. Le PDG de Tesla a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de vendre ses crypto-monnaies. Musk a tweeté qu’il possédait non seulement Bitcoin mais aussi ETH et DOGE. Cependant, la BTC n’a pas montré de réaction forte à cette déclaration : lors de la séance américaine, elle a égalisé une légère hausse sur fond de baisse des indices boursiers américains.

Dogecoin a réagi au commentaire de Musk beaucoup plus violemment, bondissant de plus de 7 % à l’époque.

Selon CoinShares, les investisseurs institutionnels ont retiré environ 110 millions de dollars des fonds cryptomonnaies la semaine dernière, malgré l’afflux de capitaux le plus important en trois mois la semaine précédente.

L’Union européenne a abandonné son projet d’introduire une interdiction virtuelle de l’exploitation minière basée sur le mécanisme de preuve de travail (PoW). Dans le même temps, le député de la Douma d’État russe, Alexander Yakubovsky, a déclaré que la Russie avait une réelle opportunité de créer ses propres échanges cryptomonnaies.