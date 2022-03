Le prix Chainlink reviendra à 16 $ alors que LINK dépasse le support vital | Cryptomonnaie

Le prix Chainlink marque la zone de demande de 10,82 $ à 13,06 $, faisant allusion à un rebond.

Les investisseurs peuvent s’attendre à une hausse de 17 % à 15,70 $ alors que LINK s’éloigne du niveau de support immédiat.

Une rupture de la barrière de 10,82 $ invalidera la thèse haussière et révélera un autre inconvénient.

Le prix Chainlink a brisé quelques barrières de résistance hebdomadaires et se situe actuellement au-dessus d’un point crucial et pivot. Un rebond sur cette barrière semble probable mais pourrait survenir après que LINK ait subi un retracement mineur.

Le prix Chainlink tente de revenir

Le prix de Chainlink a chuté d’environ 65 % au cours des trois derniers mois, passant d’environ 38 $ à 11 $. Cette baisse massive a transformé de nombreux niveaux de support hebdomadaires en barrières de résistance et teste actuellement à nouveau la zone de demande quotidienne, s’étendant de 10,82 $ à 13,06 $.

Bien que LINK semble prêt pour un mouvement à la hausse, il pourrait plonger encore plus bas à l’intérieur de ladite zone de demande avant de monter. Le premier obstacle que les traders rencontreront est le plafond de 14,97 $ ; la suppression de cet obstacle permettra aux teneurs de marché de pousser LINK au-delà de 15,70 $ pour collecter la liquidité d’arrêt d’achat qui se trouve au-dessus.

Au total, ce mouvement constituerait une ascension de 20% et est probablement là où la hausse est plafonnée pour LINK.

Graphique LINK/USDT sur 4 heures

Le modèle Global In / Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock brosse un tableau vivant soutenant la perspective technique du prix Chainlink. Le cluster de résistance immédiate s’étend de 13,55 $ à 15,02 $, où environ 33 080 adresses qui ont acheté près de 35,69 millions de jetons LINK sont «hors de l’argent». Par conséquent, un déménagement dans ce domaine risque de se heurter à une pression de vente de la part des détenteurs qui tentent d’atteindre le seuil de rentabilité.

En ce qui concerne l’inconvénient, le groupe de soutien immédiat est relativement plus faible, il y a donc une chance que le prix de Chainlink creuse plus profondément. Dans un tel cas, le modèle GIOM montre que tout retracement sera probablement pris en charge par les acheteurs « In the Money » à 10,50 $ qui ont acheté près de 30 millions de LINK.

LIEN GIOM

Bien que la hausse du prix de Chainlink semble limitée, cela est compréhensible compte tenu de l’inactivité récente des marchés de la cryptomonnaie. Ce développement peut être vu par LINK car le nombre de nouvelles adresses rejoignant la blockchain Chainlink est passé de 1 500 à 660 au cours des trois derniers mois.

Cette baisse de 56% suggère que les investisseurs ne sont pas intéressés par LINK aux niveaux de prix actuels.

LINK nouvelles adresses

Indépendamment des perspectives haussières, si LINK produit un chandelier quotidien proche en dessous de 10,82 $, cela créerait un plus bas plus bas et invaliderait la thèse haussière. Dans un tel cas, le prix de Chainlink pourrait explorer des niveaux inférieurs.