Quelles sont les chances de voir une croissance du marché d’ici la fin du mois ? | Cryptomonnaie

La nouvelle semaine a commencé avec une ambiance neutre sur le marché des crypto-monnaies, certains actifs numériques étant dans la zone rouge, tandis que d’autres sont en hausse.

BTC/USD

Le taux de Bitcoin (BTC) a augmenté de 0,16% au cours des dernières 24 heures.

Graphique BTC/USD par TradingView

Malgré la légère hausse, la principale crypto se négocie dans la zone la plus liquide, accumulant de la puissance pour un nouveau mouvement brusque. Une telle déclaration est confirmée par la baisse du volume des échanges, ce qui signifie qu’aucune des parties n’est prête pour la croissance ou le déclin.

Cependant, si les acheteurs parviennent à atteindre le niveau vital de 40 000 $, il est possible de voir le test de la résistance sous peu.

Bitcoin se négocie à 39 092 $ au moment de la presse.

XRP/USD

Le XRP est le plus grand perdant de la liste aujourd’hui, chutant de près de 3 % depuis hier.

Graphique XRP/USD par TradingView

XRP se négocie de la même manière que Bitcoin (BTC), car le trading latéral reste le scénario le plus probable jusqu’à la fin du mois. D’un autre point de vue, le volume des transactions d’achat a commencé à augmenter, ce qui signifie que les haussiers ne sont pas prêts à abandonner.

Si la bougie quotidienne se ferme autour de la barre des 0,80 $, la hausse pourrait se poursuivre jusqu’à la ligne bleue (0,91 $) jusqu’à la fin du mois.

XRP se négocie à 0,7645 $ au moment de la presse.

ADA/USD

Cardano (ADA) a suivi la baisse du XRP, en baisse de 2,12 %.

Graphique ADA/USD par Trading View

Cardano (ADA) semble pire que XRP car le taux approche du niveau de support à 0,709 $. Ainsi, le volume des transactions d’achat diminue également, ce qui signifie que les traders ne sont pas disposés à acheter l’altcoin aux niveaux actuels. Si la pression des baissiers se poursuit et que le taux clôture en dessous du support, on peut s’attendre à une forte baisse bientôt.

ADA se négocie à 0,797 $ au moment de la presse.

BNB/USD

Binance Coin (BNB) a baissé de 0,75 % au cours des derniers jours.

Graphique BNB/USD par TradingView

Binance Coin (BNB) se situe en dessous de la zone la plus liquide à 375$. Tant qu’il n’est pas en dessous, les baissiers restent plus puissants que les haussiers. Si les acheteurs veulent prendre l’initiative et amorcer la hausse à court terme, la pièce d’échange locale devrait revenir aux alentours de 400 $ sur le graphique journalier. S’ils ne le font pas, la baisse pourrait conduire le taux au niveau de support dans les prochains jours.

BNB se négocie à 368 $ au moment de mettre sous presse.