Requêtes refusées pour la SEC et Ripple alors que la bataille se poursuit | Cryptomonnaie

Le PDG de Ripple, Garlington, revendique une « grande victoire » dans le rejet d’une requête de la SEC tout en gardant le silence sur la décision de sa propre initiative.

La juge du tribunal de district du sud de New York, Analisa Torres, a rendu deux décisions vendredi sur les requêtes déposées dans le cadre du procès de la Security and Exchange Commission (SEC) contre Ripple Labs.

Ripple a fait valoir que l’agence n’avait pas été informée de manière équitable qu’elle considérerait le jeton comme une sécurité, refusant ainsi à l’entreprise une procédure régulière. Le juge Torres a rejeté la requête de la SEC, déposée en avril, pour rejeter cette défense et, ce faisant, a affirmé que la défense était viable dans le procès – en d’autres termes, que la défense, si elle était acceptée, pourrait être utilisée pour gagner l’affaire.

Le juge a également rejeté une requête déposée par le PDG de Ripple Brad Garlington et le président exécutif Chris Larsen en avril pour rejeter l’affaire contre eux pour avoir aidé et encouragé les ventes de titres non enregistrées présumées. En déposant la requête, les défendeurs ont affirmé que, même si les allégations de la poursuite étaient vraies, elles ne constitueraient pas une affaire gagnable.

Alors que Garlington a salué le rejet de la motion de la SEC comme une « énorme victoire » samedi, l’affaire est toujours au stade des plaidoiries, il y aura donc probablement de nombreuses autres manœuvres juridiques à venir. Depuis les décisions de vendredi, Ripple a décidé de publier un rapport supplémentaire réfutant un rapport d’expert sur les performances du XRP sur le marché.

Si vous ne faisiez pas attention alors, vous devriez l’être maintenant. Énorme victoire pour Ripple aujourd’hui ! https://t.co/dMeUQuIPHM – Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) 11 mars 2022

La poursuite alléguait que Ripple avait vendu son jeton XRP en tant que produit d’investissement sans enregistrement auprès de la SEC de 2013 à décembre 2020, lorsque l’agence a intenté une action. Ripple a fait valoir que XRP est « un actif numérique pour les paiements mondiaux en temps réel » et n’est pas soumis à la juridiction de la SEC

L’affaire est remarquable car il s’agit, jusqu’à présent, d’un cas rare d’une affaire portée par la SEC qui passe en jugement, plutôt que d’être réglée à l’amiable. L’issue de l’affaire, si aucun règlement n’est conclu, pourrait créer un précédent qui affecterait les affaires contre les sociétés de cryptomonnaie dans un avenir prévisible et pourrait encourager davantage d’entreprises à contester le régulateur devant les tribunaux.