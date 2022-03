Le prix de Solana atteint son point le plus bas en six mois, une reprise probable alors que le tueur d’Ethereum est en tête du jeu Web3 | Cryptomonnaie

Le prix de Solana a chuté de 69 % au cours des six derniers mois, atteignant son plus bas niveau depuis août 2021.

Les analystes identifient le modèle de biseau descendant du graphique des prix de Solana et prédisent une reprise dans le cycle en cours.

Le fondateur d’un studio de développement et d’animation de jeux basé au Royaume-Uni pense que Solana pourrait laisser Ethereum dans la poussière dans les jeux Web3.

Le prix de Solana a chuté de près de 5 % au cours de la semaine dernière, atteignant le prix le plus bas des six derniers mois. Les analystes pensent que le prix de Solana pourrait se remettre d’une récente baisse alors que l’altcoin est en concurrence avec Ethereum.

Le prix de Solana atteint son plus bas niveau en six mois et rivalise avec Ethereum dans l’écosystème Web3

Le prix de Solana a chuté de manière constante au cours des six derniers mois. Après avoir atteint un niveau record il y a quatre mois, l’altcoin a chuté de 69 %. Solana a atteint son point le plus bas, près de 79 $. Les partisans pensent que le tueur d’Ethereum peut briser sa forte tendance à la baisse et récupérer à 85 $.

Les analystes affirment que la pression de vente sur le prix de Solana demeure ; cependant, les traders ont poussé le tueur d’Ethereum à sa résistance.

L’altcoin est en concurrence avec Ethereum dans les jeux Web3. Amio Talio, le fondateur de Paradox Studios basé au Royaume-Uni, estime que le langage de construction de Solana attire plus de développeurs que le réseau Ethereum.

Talio explique que des jeux comme Star Atlas sur la blockchain Solana offrent aux utilisateurs la possibilité de gagner de la crypto-monnaie, augmentant ainsi le solde de leur portefeuille. Cela le rend plus lucratif par rapport aux jeux sur d’autres plateformes.

Les analystes ont évalué la tendance des prix de Solana et identifié un modèle de coin en baisse. Ceci est considéré comme un signal haussier pour le tueur d’Ethereum, et les analystes pensent que le prix de Solana va probablement se redresser.

Les analystes de Netcost-Security estiment que le prix de Solana risque toujours de s’effondrer. Le prix de l’altcoin tueur d’Ethereum pourrait baisser alors qu’il continue de baisser. L’inconvénient pour Solana pourrait être rapide et violent, car les analystes ont fixé un objectif de 50 $ pour le tueur d’Ethereum.

Le prix de Solana se dirige vers l’extension 100% Fibonacci, ou le haut de la fourchette supérieure du nœud actuel à volume élevé. Les analystes ont une perspective baissière sur le prix de Solana.