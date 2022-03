Le prix de SafeMoon piège les haussiers avant une nouvelle baisse | Cryptomonnaie

L’action des prix de SafeMoon glisse en dessous des domaines importants et pourrait être réglée pour plus de douleur à venir.

L’action des prix SAFEMOON voit les baissiers montrer leur force dans le graphique ces derniers jours.

Attendez-vous à voir plus de pression monter dans une cassure baissière vers 0,001059070 $, imprimant un nouveau plus bas pour mars.

L’action sur les prix de SafeMoon (SAFEMOON) est à nouveau en retrait, bien que les crypto-monnaies en général se portent bien après des nouvelles positives sur les pourparlers entre la Russie et l’Ukraine. L’action des prix de SafeMoon semble être une valeur aberrante avec des baissiers aux commandes et pas encore prêt à abandonner leurs positions. Alors que la pression baissière augmente encore, attendez-vous à une baisse d’environ 10 %, qui coïncide avec le creux de février.

Le prix de SafeMoon devrait encore baisser de 10%

L’action des prix de SafeMoon a encore glissé à la baisse depuis le début du mois de mars. Un examen attentif des graphiques et de la forme des bougies montre à quel point les baissiers sont puissants en termes d’évolution des prix. Avec les sommets de chaque bougie presque plats et aucune place pour les haussiers pour pousser le prix au-delà du prix d’ouverture, les haussiers semblent maintenant remarquablement absents du marché et les baissiers sont en contrôle, poussant l’action des prix plus bas. Cela ne s’arrêtera pas tant que les traders ne réapparaîtront pas pour arrêter le ralentissement.

L’action des prix de SAFEMOON est ainsi tombée en dessous du niveau critique de 0,001223648 $, qui est le niveau de Fibonacci de 23,6 %. Pour aggraver les choses, le prix de SafeMoon a glissé jusqu’au plus bas du 28 février à 0,001189572 $ et au cours du week-end, il a été fermement rejeté par le niveau lorsque les traders ont tenté de revenir au-dessus. Attendez-vous à voir le prix baisser davantage vers 0,001059070 $, imprimant de nouveaux plus bas pour mars et peut-être même pour l’année si le prix chute davantage.

Graphique journalier SAFEMOON/USD

Alors que de plus en plus de bases sont posées pour les pourparlers de paix, il semble qu’un accord pourrait être négocié bientôt. Cela pourrait voir un afflux de traders sur le marché, faisant grimper la demande et entraînant une nouvelle hausse des prix au niveau de 23,6% de Fibonacci. À partir de là, l’objectif à la hausse serait de 0,001379905 $, qui est le plus haut de mars, avec une tentative possible de dépasser cet objectif à 0,001456809 $.