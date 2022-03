Le prix Chainlink fait tomber les shorts dans un piège à traders | Cryptomonnaie

Action des prix Chainlink sous la pression des traders alors que les prix bondissent de 10% sur la journée.

L’action des prix LINK surfe sur les vents favorables de l’évolution positive des pourparlers entre la Russie et l’Ukraine

Attendez-vous à plus de hausse dans les prochains jours grâce aux vents arrière et à moins d’traders se présentant après avoir été évincés de leur position.

L’action des prix de Chainlink (LINK) se déchaîne ce matin alors que les haussiers effectuent un commerce en petits groupes qui pousse les baissiers hors de leurs positions. Au cours du week-end, l’action des prix a chuté à des niveaux inférieurs mais n’a pas atteint de nouveaux creux pour le mois. Attendez-vous à voir un retour possible à près de 15 $ si les vents favorables actuels persistent et que les haussiers créent suffisamment d’élan pour briser la ligne de tendance descendante rouge à la hausse.

L’action sur les prix de Chainlink est prévue pour des gains de 21% au cours de la semaine à venir

L’action des prix Chainlink a vu des traders sortir de la porte lundi matin lors des sessions ASIA PAC et européennes alors que les marchés dans l’ensemble ont bondi sur des signaux positifs à la suite de pourparlers entre la Russie et l’Ukraine. Les marchés mondiaux sont passés au premier plan et les crypto-monnaies ont suscité un regain d’intérêt, les prix demandés augmentant. Techniquement, la cassure sous la ligne de tendance ascendante verte dimanche s’est maintenant transformée en un piège à traders, les baissiers étant évincés de leurs positions à mesure que les prix remontent.

L’action des prix LINK devrait atteindre 13,5299 $ en cours de journée et peut-être dépasser ce chiffre une fois la session américaine lancée. À partir de là, l’action des prix serait bien placée pour commencer à créer une dynamique afin de dépasser la ligne de tendance descendante rouge alors que ce triangle devient très petit avec 13,5299 $ fournissant la base d’un rebond. Tant que les vents favorables positifs persistent, attendez-vous à voir une cassure au-dessus de la ligne de tendance descendante rouge et à ce que le prix LINK couvre jusqu’à 15,50 $ avec le pivot mensuel et la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours comme double plafond contre de nouveaux gains.

Graphique journalier LINK/USD

Si la situation ne voit toujours pas de solution ou quelques cessez-le-feu d’ici ce week-end, attendez-vous à voir un fondu au cours de la semaine alors que les marchés commenceront à se concentrer sur l’effet à plus long terme, car la situation en Ukraine ajoutera à plus de pression sur les prix, faisant grimper la nourriture et inflation des prix de l’énergie. L’action des prix glissera alors probablement sous la ligne rouge descendante rouge et imprimera un nouveau plus bas pour la semaine à 12,50 $. À ce rythme, 11,00 $ pourraient être sur les cartes d’ici vendredi, avec le plus bas du 24 février et le support mensuel S1 à venir.