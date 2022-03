Prédiction des prix des crypto-monnaies : Bitcoin, Polkadot et Algorand – European Wrap 14 mars | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin continue de marquer la zone de demande immédiate, l’affaiblissant. Malgré les poussées soudaines de la pression d’achat, BTC semble être en mode de consolidation. Le prix Ethereum a déclenché une perspective baissière tandis que le prix Ripple montre des signes de hausse.

Le prix de Polkadot a été confronté à un barrage constant d’obstacles qui l’ont empêché de se diriger plus haut au cours des dernières semaines. La baisse se consolide actuellement au-dessus de la zone de demande de trois jours, et ledit regroupement suggère une cassure à l’horizon.

Le prix d’Algorand (ALGO) ouvre cette semaine avec un rebond parfait par rapport au niveau de support mensuel S1 à 0,6705 $. L’action sur les prix d’Algorand voit une remontée haussière alors que des vents favorables sont apparus au cours du week-end avec d’autres pourparlers de paix qui devraient commencer aujourd’hui et des signaux positifs de la part de la Russie et de l’Ukraine indiquant que des progrès ont été réalisés. Il semble que les diplomates préparent le terrain pour une réunion finale entre Zelenskyy et Poutine pour tout conclure et signer l’accord de paix, qui libérera les crypto-monnaies et déclenchera une course haussière massive pour le prix ALGO vers 1,05 $.