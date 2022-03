Le prix de Polkadot se rapproche d’une cassure de 30% alors que la fourchette DOT se resserre | Cryptomonnaie

Le prix de Polkadot s’enroule entre le SMA de 50 jours et la zone de demande de trois jours, s’étendant de 10,36 $ à 15,65 $.

Une cassure entraînera probablement un mouvement de 30% à 22,23 $, coïncidant avec le SMA de 100 jours.

Une clôture décisive en chandelier de trois jours en dessous du niveau de 10,36 $ invalidera la thèse haussière du DOT.

Le prix de Polkadot a été confronté à un barrage constant d’obstacles qui l’ont empêché de se diriger plus haut au cours des dernières semaines. La baisse se consolide actuellement au-dessus de la zone de demande de trois jours, et ledit regroupement suggère une cassure à l’horizon.

Prix ​​​​polkadot au moment de la fabrication ou de l’évasion

Le prix de Polkadot a chuté de 74 % depuis son sommet historique de novembre 2021 pour retester la zone de demande de 10,36 $ à 15,65 $. Le deuxième nouveau test a fait grimper le DOT de 24 % à l’endroit où il se négocie actuellement – 17,49 $.

La moyenne mobile simple (SMA) à 50 jours est restée une source unique et constante de pression à la vente, limitant la tendance haussière. Jusqu’à présent, le DOT a fait face à environ cinq rejets de la part du SMA de 50 jours.

Les rejets les plus récents ont poussé le prix de Polkadot à se consolider entre ledit SMA et la zone de demande de trois jours. Par conséquent, une cassure de cette fourchette entraînera des gains pour les détenteurs.

En raison de la position de Bitcoin, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix de Polkadot et les altcoins en général connaissent un mouvement haussier d’ici la fin de cette semaine. Par conséquent, un mouvement au-dessus du SMA de 50 jours déclenchera une ascension de 30 % vers la barrière immédiate à 22,23 $, coïncidant avec le SMA de 100 jours.

Les investisseurs intéressés peuvent ouvrir une position longue à partir de l’emplacement actuel et enregistrer des bénéfices d’environ 22,23 $ pour enregistrer des gains d’environ 30 %.

Graphique DOT/USDT sur 1 jour

Aussi haussier que puisse paraître l’action des prix de Polkadot, son avenir à court terme est déterminé par la grande crypto en raison de la forte corrélation historique entre les deux. Par conséquent, un crash soudain de BTC pourrait transformer les perspectives haussières en quelques secondes.

Si un tel mouvement devait se produire, cela pousserait le prix de Polkadot à produire un mouvement décisif sous la barrière de 10,36 $, créant un plus bas plus bas et invalidant la thèse haussière du DOT. Cette évolution pourrait également ouvrir la voie aux traders pour retester le niveau psychologique de 10 $ ou moins.