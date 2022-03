L’inflation inquiète les principales préoccupations avant la réunion de la Fed et suscite un commentaire musclé | Cryptomonnaie

L’inflation semble être devenue une préoccupation majeure pour Wall Street et la rue principale quelques jours avant que la Réserve fédérale américaine (Fed) ne décide de sa réponse à la hausse du niveau général des prix dans l’économie.

« Que pensez-vous du taux d’inflation probable au cours des prochaines années », a tweeté dimanche soir le PDG du constructeur américain de voitures électriques Tesla, Elon Musk. Musk a ajouté qu’il continuerait à détenir des bitcoins, des éthers et des dogecoins même si l’achat d’actifs physiques est souvent le meilleur moyen de surfer sur une vague inflationniste.

La flambée des prix de la nourriture, de l’énergie et du logement a propulsé l’inflation aux États-Unis à son plus haut niveau en quatre décennies et la guerre russo-ukrainienne en cours devrait aggraver la situation.

« Nous verrons probablement une autre année au cours de laquelle les chiffres de l’inflation sur 12 mois resteront très inconfortablement élevés », a déclaré la secrétaire au Trésor américaine Janet Yellen lors d’une interview à CNBC la semaine dernière. La situation en Ukraine a exacerbé l’inflation et les prochains rapports sur l’inflation montreront « de nouvelles preuves de l’impact sur l’inflation américaine de la guerre de Poutine contre l’Ukraine », a ajouté Yellen.

La population en général dans le monde entier semble également préoccupée par une augmentation continue du niveau de vie. Selon Google Trends, un outil largement utilisé pour évaluer l’intérêt général ou de détail pour les sujets tendances, a renvoyé une valeur de 100 pour la requête de recherche mondiale au cours des 18 dernières années.

Un score de 100 représente le pic de popularité – le nombre maximum de recherches observées pour un terme au cours d’une période donnée. En d’autres termes, de plus en plus de personnes s’inquiètent de la hausse des prix et parcourent le Web à la recherche d’informations sur la gravité de la situation et sur les moyens de s’en prémunir.

Google Trends donne accès à un échantillon essentiellement non filtré de demandes de recherche réelles adressées au moteur de recherche et mesure leurs recherches sur une plage de 0 à 100, selon la société. La valeur de recherche représente l’intérêt de la recherche par rapport au point le plus élevé du graphique pour la région et l’heure sélectionnées.

La communauté crypto et les goûts de Musk et du PDG de MicroStrategy, Michael Saylor, considèrent le bitcoin comme une couverture contre l’inflation, un équivalent numérique de l’or.

« L’inflation des consommateurs en USD se poursuivra à des sommets historiques et l’inflation des actifs se poursuivra au double du taux d’inflation des consommateurs. Des devises plus faibles s’effondreront et la fuite des capitaux des liquidités, des dettes et des actions de valeur vers des biens rares comme le bitcoin s’intensifiera « , a tweeté Saylor en réponse à la question de Musk sur l’inflation dimanche soir.

Et bien que le bitcoin ait récemment sous-performé l’or, principalement par crainte d’un resserrement monétaire plus rapide de la part de la Fed, les observateurs restent confiants quant à son cas d’utilisation à long terme en tant que réserve d’actifs de valeur.

« L’inflation est susceptible d’être constamment élevée (mais plus faible qu’aujourd’hui) pendant quelques années. Cela alimente la thèse du bitcoin en tant que couverture et pourrait encourager encore plus d’allocations de portefeuille à un actif liquide avec une politique monétaire indépendante et un dur plafonnement de l’offre », a déclaré le bulletin quotidien de Genesis Global Trading daté du 25 février.

Bitcoin s’échangeait à près de 39 000 $ au moment de la publication, ce qui représente un gain de 3 % sur la journée. La crypto-monnaie a trouvé des acheteurs au début des heures asiatiques après que Musk a tweeté son intention de détenir l’actif numérique.

La Fed devrait augmenter les coûts d’emprunt de 25 points de base plus tard cette semaine et signaler une lutte continue contre l’inflation tout au long de l’année. La hausse de premier ordre depuis 2018 semble avoir été intégrée par les marchés. Le bitcoin a chuté de près de 40 % au cours des quatre derniers mois, principalement en raison des craintes de hausse des taux de la Fed.