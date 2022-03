Elon Musk ne vendra pas son Bitcoin, Ethereum ou Dogecoin malgré le bain de sang crypto | Cryptomonnaie

L’entrepreneur et magnat des affaires Elon Musk est optimiste sur Bitcoin, Ethereum et Dogecoin, malgré une baisse des prix des crypto-monnaies. Musk recommande aux investisseurs de détenir des actifs physiques comme couverture contre l’inflation.

Elon Musk, PDG de Tesla et entrepreneur milliardaire, a demandé à ses abonnés leur avis sur le taux d’inflation probable au cours des prochaines années. Michael Saylor, PDG de MicroStrategy et partisan de la crypto-monnaie, a répondu au tweet de Musk.

Saylor a été cité comme disant:

L’inflation de la consommation en USD se poursuivra à des sommets historiques et l’inflation des actifs se poursuivra au double du taux d’inflation de la consommation. Les devises plus faibles s’effondreront et la fuite des capitaux des liquidités, de la dette et des actions de valeur vers des biens rares comme le #bitcoin s’intensifiera.