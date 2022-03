Crypto vs physique: le débat sur l’inflation Musk-Saylor se résume à la rareté | Cryptomonnaie

Alors que l’inflation croissante menace de ronger davantage le pouvoir d’achat de l’écosystème fiduciaire mondial, trouver la couverture parfaite contre une économie en baisse est devenu le besoin de l’heure – en particulier pour le grand public à travers le monde.

Rejoignant cette discussion en ligne, le PDG de Tesla, Elon Musk, a posé des questions publiques sur le taux d’inflation probable au cours des prochaines années pour évaluer la notion d’investisseurs mondiaux. Partageant ses réflexions sur la question, le milliardaire américain et PDG de MicroStrategy Michael J. Saylor a estimé qu’avec la hausse de l’inflation, il s’attend à ce que le flux de trésorerie du capital s’éloigne du fiat traditionnel vers des actifs rares tels que Bitcoin (BTC).

Au cours des six derniers mois, les principales économies, dont le Royaume-Uni, la Turquie, la Russie et les États-Unis, ont connu une pression inflationniste sans précédent en raison des incertitudes et des perturbations mondiales alimentées par les conflits transfrontaliers et la pandémie de COVID-19.

Complimentant la proposition générale de Saylor d’investir dans des actifs rares pour contrer la hausse de l’inflation du dollar américain, Musk a répondu qu' »il n’est pas entièrement imprévisible que vous parveniez à cette conclusion ».

Alors que le grand public s’est joint à la discussion, rejetant la suggestion de Saylor d’utiliser le BTC comme couverture contre l’inflation en raison d’investissements personnels, Musk a reconnu que des actifs principalement rares tels que la propriété physique et les actions des entreprises aident les investisseurs à maintenir leur pouvoir d’achat contre les fortes inflations.

Dans le cadre de ses conseils, Musk a partagé son intention de continuer à stocker BTC, Ether (ETH) et Dogecoin (DOGE) dans un contexte d’inflation croissante « pour ce que ça vaut ».

En décembre 2021, Musk a confirmé que le géant des véhicules électriques Tesla commencerait à accepter DOGE pour la marchandise, faisant grimper le prix du jeton meme de 25 %.

Graphique DOGE/USD en bougie d’une heure (Bittrex) de décembre 2021. Source : TradingView

Cependant, le dernier tweet de Musk en faveur des crypto-monnaies n’a pas encore eu d’impact positif sur la baisse des prix.

Dans un effort pour améliorer la légitimité de son écosystème florissant, la Fondation Dogecoin a enregistré « Doge », « Dogecoin » et ses logos associés en tant que marques déposées dans l’Union européenne.

Comme l’a rapporté Cointelegraph, Jens Wiechers, membre du conseil d’administration de Dogecoin, a déclaré que la décision avait été prise d’éliminer les tentatives de personnes non affiliées d’enregistrer les noms et d’utiliser les marques comme outils d’extorsion.