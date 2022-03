Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : les marchés de la cryptomonnaie en plein désarroi | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin perd de son élan alors qu’il retombe dans la consolidation le long de la zone de demande de 36 398 $ à 38 895 $.

Le prix d’Ethereum glisse en dessous d’un triangle symétrique, faisant allusion à un mouvement en dessous de 2 000 $.

Le prix de l’ondulation reste haussier alors que les traders envisagent un nouveau test du niveau psychologique de 1 $.

Le prix du bitcoin continue de marquer la zone de demande immédiate, l’affaiblissant. Malgré les poussées soudaines de la pression d’achat, BTC semble être en mode de consolidation. Le prix Ethereum a déclenché une perspective baissière tandis que le prix Ripple montre des signes de hausse.

Le prix du Bitcoin évolue sans sens de direction

Le prix du Bitcoin plonge dans la zone de demande de 36 398 $ à 38 895 $ pour la quatrième fois sans produire de sommets plus élevés. Cette action des prix est indicative d’une consolidation et est susceptible de casser plus bas. Un chandelier quotidien clôturé en dessous de 36 398 $ invalidera la zone de demande et frappera BTC pour retester le niveau de support hebdomadaire à 34 752 $, qui est la dernière ligne de défense.

Une rupture de cette barrière ouvrira la voie aux traders pour faire chuter le prix du Bitcoin à 30 000 $ ou moins. Ici, les teneurs de marché pousseront le BTC en dessous de 29 100 $ pour collecter des liquidités restant en dessous des creux égaux formés à la mi-2021.

Graphique BTC/USD sur 1 jour

Alors que les choses semblent peu propices pour le prix du Bitcoin, un fort rebond sur ladite zone de demande qui teste à nouveau la zone d’approvisionnement hebdomadaire, allant de 45 550 $ à 51 860 $, apportera un certain soulagement aux traders.

Le prix Ethereum favorise les traders

L’action des prix d’Ethereum du 22 janvier au 4 mars a créé trois hauts inférieurs et des bas plus élevés, qui, lorsqu’ils sont connectés via des lignes de tendance, ont entraîné la formation d’un triangle symétrique. Cette formation technique prévoit un mouvement de 26% obtenu en mesurant la distance entre le premier swing high et swing low jusqu’au point de cassure.

Le 6 mars, l’ETH est passé en dessous, signalant une cassure baissière, ce qui place l’objectif théorique à 1 962 $. Une ventilation du niveau de soutien hebdomadaire à 2 541 $ est vitale ; une rupture de cette barrière accélérera le mouvement vers le bas.

Graphique ETH/USD sur 1 jour

Indépendamment de la récente vague de baisse, le prix d’Ethereum doit produire un chandelier quotidien au-dessus de 3 413 $ pour invalider la thèse haussière. Une telle évolution ouvrira également la possibilité de relancer une tendance haussière potentielle.

Le prix Ripple maintient son élan haussier

Le prix de l’ondulation traverse un modèle de continuation du drapeau haussier, une cassure à partir de laquelle laisse entrevoir une poursuite de la tendance haussière. Cette formation technique contient un mouvement impulsif vers le haut suivi d’une consolidation sous la forme d’un fanion.

Le rallye de 55% entre le 3 et le 8 février a formé un modèle de continuation de mât de drapeau haussier, et la consolidation qui s’en est suivie sous la forme de hauts plus bas et de plus bas plus élevés a créé le fanion. Ensemble, la configuration haussière prévoit une hausse de 31 % du prix XRP, obtenue en ajoutant la hauteur du mât du drapeau au point de rupture du fanion.

Le 11 mars, le prix Ripple a éclaté du fanion, signalant le début de la tendance haussière de 31 % à 1 $. Jusqu’à présent, le nouveau test semble bien tenir, de sorte que les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le jeton de remise continue son voyage plus haut au niveau psychologique de 1 $.

Graphique XRP/USD sur 1 jour

Un chandelier quotidien proche de la zone de demande immédiate, allant de 0,689 $ à 0,705 $, créera un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière du prix Ripple.

Dans un tel cas, XRP a la zone de demande de douze heures, s’étendant de 0,546 $ à 0,633 $ pour supporter toute pression de vente résiduelle.